Силовики проверят работу курганских властей после публикации URA.RU

Следователи начали проверку из-за разрушения исторических домов в Шадринске

04 ноября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Поводом для вмешательства силовиков послужила публикация URA.RU Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи организовали проверку в Шадринске (Курганская область) из-за заброшенных и разрушающихся купеческих домов. Об этом сообщил депутат гордумы Александр Бухаров. Ранее он рассказал URA.RU о существующей проблеме. «После того, как я в СМИ озвучил проблему, меня пригласили в Следственный комитет. По факту бездействия чиновников начата проверка. Так что надежда на то, что эти памятники архитектуры отреставрируют, все-таки появилась», — написал Александр Бухаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На многих заброшенных исторических зданиях в Шадринске еще сохранились таблички, указывающие на статус охраняемого государством архитектурного наследия. Бухаров в беседе с URA.RU подчеркивал, что направил официальный запрос в прокуратуру, чтобы установить факт нарушения законодательства и привлечь виновных к ответственности. Редакционный запрос был направлен в пресс-службу городской администрации. Ответ получен не был.

Следователи организовали проверку в Шадринске (Курганская область) из-за заброшенных и разрушающихся купеческих домов. Об этом сообщил депутат гордумы Александр Бухаров. Ранее он рассказал URA.RU о существующей проблеме. «После того, как я в СМИ озвучил проблему, меня пригласили в Следственный комитет. По факту бездействия чиновников начата проверка. Так что надежда на то, что эти памятники архитектуры отреставрируют, все-таки появилась», — написал Александр Бухаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На многих заброшенных исторических зданиях в Шадринске еще сохранились таблички, указывающие на статус охраняемого государством архитектурного наследия. Бухаров в беседе с URA.RU подчеркивал, что направил официальный запрос в прокуратуру, чтобы установить факт нарушения законодательства и привлечь виновных к ответственности. Редакционный запрос был направлен в пресс-службу городской администрации. Ответ получен не был.