03 ноября 2023

Силовики проверят работу курганских властей после публикации URA.RU

Следователи начали проверку из-за разрушения исторических домов в Шадринске
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Поводом для вмешательства силовиков послужила публикация URA.RU Фото:

Следователи организовали проверку в Шадринске (Курганская область) из-за заброшенных и разрушающихся купеческих домов. Об этом сообщил депутат гордумы Александр Бухаров. Ранее он рассказал URA.RU о существующей проблеме.

«После того, как я в СМИ озвучил проблему, меня пригласили в Следственный комитет. По факту бездействия чиновников начата проверка. Так что надежда на то, что эти памятники архитектуры отреставрируют, все-таки появилась», — написал Александр Бухаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На многих заброшенных исторических зданиях в Шадринске еще сохранились таблички, указывающие на статус охраняемого государством архитектурного наследия. Бухаров в беседе с URA.RU подчеркивал, что направил официальный запрос в прокуратуру, чтобы установить факт нарушения законодательства и привлечь виновных к ответственности. Редакционный запрос был направлен в пресс-службу городской администрации. Ответ получен не был.

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Следователи организовали проверку в Шадринске (Курганская область) из-за заброшенных и разрушающихся купеческих домов. Об этом сообщил депутат гордумы Александр Бухаров. Ранее он рассказал URA.RU о существующей проблеме. «После того, как я в СМИ озвучил проблему, меня пригласили в Следственный комитет. По факту бездействия чиновников начата проверка. Так что надежда на то, что эти памятники архитектуры отреставрируют, все-таки появилась», — написал Александр Бухаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На многих заброшенных исторических зданиях в Шадринске еще сохранились таблички, указывающие на статус охраняемого государством архитектурного наследия. Бухаров в беседе с URA.RU подчеркивал, что направил официальный запрос в прокуратуру, чтобы установить факт нарушения законодательства и привлечь виновных к ответственности. Редакционный запрос был направлен в пресс-службу городской администрации. Ответ получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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