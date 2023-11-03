Силовики проверят работу курганских властей после публикации URA.RU

Следователи организовали проверку в Шадринске (Курганская область) из-за заброшенных и разрушающихся купеческих домов. Об этом сообщил депутат гордумы Александр Бухаров. Ранее он рассказал URA.RU о существующей проблеме.
«После того, как я в СМИ озвучил проблему, меня пригласили в Следственный комитет. По факту бездействия чиновников начата проверка. Так что надежда на то, что эти памятники архитектуры отреставрируют, все-таки появилась», — написал Александр Бухаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На многих заброшенных исторических зданиях в Шадринске еще сохранились таблички, указывающие на статус охраняемого государством архитектурного наследия. Бухаров в беседе с URA.RU подчеркивал, что направил официальный запрос в прокуратуру, чтобы установить факт нарушения законодательства и привлечь виновных к ответственности. Редакционный запрос был направлен в пресс-службу городской администрации. Ответ получен не был.
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