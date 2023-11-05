Большой зал Пермской филармонии откроется до конца года

Большой зал Пермской филармонии откроют после реконструкции до конца года. Изначально планировалось, что открытие приурочат к 300-летию столицы.
«По первоначальным планам Большой зал Пермской филармонии хотели открыть к 300-летию Перми. Потом сроки перенесли на осень. Сейчас ожидается, что зал откроют до конца года», — пишет «Комсомольская правда — Пермь».
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показал худруку коллектива «Виртуозы Москвы» Владимиру Спивакову как идет ремонт Большого зала Пермской филармонии. По словам Махонина, в филармонии завершены основные строительные работы. Политик сообщил, что Спиваков примет участие в музыкальном мероприятии уже в обновленном зале.
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