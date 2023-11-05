05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

Большой зал Пермской филармонии откроется до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход по случаю 100-летия уникального ансамбля "Персимфанс. Оркестр без дирижера" в Филармонии. Екатеринбург, оркестр, трубач, свердловская филармония
В Перми готовятся к открытию большого зала в филармонии Фото:

Большой зал Пермской филармонии откроют после реконструкции до конца года. Изначально планировалось, что открытие приурочат к 300-летию столицы.

«По первоначальным планам Большой зал Пермской филармонии хотели открыть к 300-летию Перми. Потом сроки перенесли на осень. Сейчас ожидается, что зал откроют до конца года», — пишет «Комсомольская правда — Пермь».

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показал худруку коллектива «Виртуозы Москвы» Владимиру Спивакову как идет ремонт Большого зала Пермской филармонии. По словам Махонина, в филармонии завершены основные строительные работы. Политик сообщил, что Спиваков примет участие в музыкальном мероприятии уже в обновленном зале.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большой зал Пермской филармонии откроют после реконструкции до конца года. Изначально планировалось, что открытие приурочат к 300-летию столицы. «По первоначальным планам Большой зал Пермской филармонии хотели открыть к 300-летию Перми. Потом сроки перенесли на осень. Сейчас ожидается, что зал откроют до конца года», — пишет «Комсомольская правда — Пермь». Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показал худруку коллектива «Виртуозы Москвы» Владимиру Спивакову как идет ремонт Большого зала Пермской филармонии. По словам Махонина, в филармонии завершены основные строительные работы. Политик сообщил, что Спиваков примет участие в музыкальном мероприятии уже в обновленном зале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...