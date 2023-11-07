В Госдуме предложили платить женщинам за отказ от аборта

Депутат ГД Хамзаев предложил финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта
© Служба новостей «URA.RU»
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За отказ от абортов нужно финансово поощрять, считает депутат Султан Хамзаев Фото:

В России необходимо ввести систему финансового поощрения женщин, которые решили отказаться от аборта и родить ребенка. С таким обращением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству», — приводит РИА Новости текст обращения депутата. Хамзаев считает, что сохранение жизни ребенка — главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России.

По мнению депутата, вокруг темы абортов сейчас много спекуляций. Однако у российских властей должна быть материнская защитная функция. В частности, если женщина решила сделать аборт, то ради спасения ребенка государство должно забрать его на попечение, считает Хамзаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что в стране остро стоит проблема с абортами. Чтобы ее решить, нужно улучшать экономическое положение в РФ, повышать зарплаты, уровень соцобслуживания и помощь семьям. Тем временем, Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. А в регионах страны стали запрещать пропаганду абортов.

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В России необходимо ввести систему финансового поощрения женщин, которые решили отказаться от аборта и родить ребенка. С таким обращением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству», — приводит РИА Новости текст обращения депутата. Хамзаев считает, что сохранение жизни ребенка — главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. По мнению депутата, вокруг темы абортов сейчас много спекуляций. Однако у российских властей должна быть материнская защитная функция. В частности, если женщина решила сделать аборт, то ради спасения ребенка государство должно забрать его на попечение, считает Хамзаев. Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что в стране остро стоит проблема с абортами. Чтобы ее решить, нужно улучшать экономическое положение в РФ, повышать зарплаты, уровень соцобслуживания и помощь семьям. Тем временем, Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. А в регионах страны стали запрещать пропаганду абортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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