06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

В ХМАО мастер по ремонту телефонов обокрал банковские счета клиента

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, смартфон, смотрит в телефон
Мастер похитил деньги через мобильное приложение банка Фото:

В Ханты-Мансийске мастера по ремонту телефонов подозревают в краже денег. Полицейские считают, что югорчанин обокрал клиента через мобильное приложение банка.

«Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению денежных средств причастен 34-летний житель Ханты-Мансийска, который ремонтировал телефон потерпевшего. Получив доступ к настройкам гаджета, злоумышленник вошел в мобильное приложение банка и осуществил несколько переводов имеющихся на счете средств на банковскую карту, находящуюся в его пользовании», — говорится на сайте окружного УМВД.

Со счета клиента пропало 32 тысячи рублей. Деньги злоумышленник уже успел потратить. «Фигурант дал признательные показания, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений», — добавляет пресс-служба полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что мошенники похитили деньги у жителя ХМАО с помощью «Госуслуг». Представившись сотрудниками портала, аферисты украли у югорчанина 240 тысяч.

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В Ханты-Мансийске мастера по ремонту телефонов подозревают в краже денег. Полицейские считают, что югорчанин обокрал клиента через мобильное приложение банка. «Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению денежных средств причастен 34-летний житель Ханты-Мансийска, который ремонтировал телефон потерпевшего. Получив доступ к настройкам гаджета, злоумышленник вошел в мобильное приложение банка и осуществил несколько переводов имеющихся на счете средств на банковскую карту, находящуюся в его пользовании», — говорится на сайте окружного УМВД. Со счета клиента пропало 32 тысячи рублей. Деньги злоумышленник уже успел потратить. «Фигурант дал признательные показания, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений», — добавляет пресс-служба полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что мошенники похитили деньги у жителя ХМАО с помощью «Госуслуг». Представившись сотрудниками портала, аферисты украли у югорчанина 240 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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