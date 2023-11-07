В суде по делу пермского фонда зачитали показания министра РФ Решетникова

07 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Максим Решетников причастность к трате денег отрицает (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ленинском районном суде Перми огласили показания экс-губернатора Пермского края, а ныне министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Он был вызван в качестве свидетеля защиты своей бывшей подчиненной Елены Лопаевой, обвиняемой в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век», но на заседание не явился, передает корреспондент URA.RU из зала суда. В своих показаниях Решетников сообщил, что на должность заместителя председателя правительства Пермского края в 2017—2019 годах назначил Лопаеву сам, потому что был давно с ней знаком и знал, что она ответственный сотрудник. С директором фонда «Содействие 21 век» Еленой Найдановой его познакомила Лопаева, но они не пересекались по работе. Все отчеты о деятельности фонда Решетникову предоставляла Лопаева ежеквартально. «Мне ничего неизвестно о том, что деньги фонда тратились на мое проживание, питание и другие нужды. Все мои личные нужды я оплачивал всегда сам, поскольку имел такую возможность. Иногда я поручал Лопаевой что-то для меня купить, но деньги на это давал ей наличными, как правило, авансом в начале месяца. Отчетов о тратах денег я не требовал, доверял ей», — передает корреспондент URA.RU показания Решетникова из зала суда, которые зачитала сторона защиты. В своих показаниях Решетников неоднократно подчеркнул, что деньги на личные нужды тратил всегда свои. «Я не давал Лопаевой никаких указаний про мой отпуск. Разъяснял ей, что запрещено использовать на меня и мою семью не мои средства», — сказал Решетников на допросе. Он также уточнил, что давал поручение сделать детскую горку в резиденции на ул. Докучаева, но не в курсе какие средства были на нее потрачены. По версии следствия, Елена Лопаева и Елена Найданова похитили из благотворительного фонда «Содействие 21 век» 67,7 млн рублей. Обе они не признали свою вину и сообщили, что все деньги были потрачены на нужды Максима Решетникова, который с 2017 по 2019 годы был губернатором Пермского края. Их слова в суде подтвердили и бывшие подчиненные Решетникова из службы протокола Смилевская и Климова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ленинском районном суде Перми огласили показания экс-губернатора Пермского края, а ныне министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Он был вызван в качестве свидетеля защиты своей бывшей подчиненной Елены Лопаевой, обвиняемой в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век», но на заседание не явился, передает корреспондент URA.RU из зала суда. В своих показаниях Решетников сообщил, что на должность заместителя председателя правительства Пермского края в 2017—2019 годах назначил Лопаеву сам, потому что был давно с ней знаком и знал, что она ответственный сотрудник. С директором фонда «Содействие 21 век» Еленой Найдановой его познакомила Лопаева, но они не пересекались по работе. Все отчеты о деятельности фонда Решетникову предоставляла Лопаева ежеквартально. «Мне ничего неизвестно о том, что деньги фонда тратились на мое проживание, питание и другие нужды. Все мои личные нужды я оплачивал всегда сам, поскольку имел такую возможность. Иногда я поручал Лопаевой что-то для меня купить, но деньги на это давал ей наличными, как правило, авансом в начале месяца. Отчетов о тратах денег я не требовал, доверял ей», — передает корреспондент URA.RU показания Решетникова из зала суда, которые зачитала сторона защиты. В своих показаниях Решетников неоднократно подчеркнул, что деньги на личные нужды тратил всегда свои. «Я не давал Лопаевой никаких указаний про мой отпуск. Разъяснял ей, что запрещено использовать на меня и мою семью не мои средства», — сказал Решетников на допросе. Он также уточнил, что давал поручение сделать детскую горку в резиденции на ул. Докучаева, но не в курсе какие средства были на нее потрачены. По версии следствия, Елена Лопаева и Елена Найданова похитили из благотворительного фонда «Содействие 21 век» 67,7 млн рублей. Обе они не признали свою вину и сообщили, что все деньги были потрачены на нужды Максима Решетникова, который с 2017 по 2019 годы был губернатором Пермского края. Их слова в суде подтвердили и бывшие подчиненные Решетникова из службы протокола Смилевская и Климова.