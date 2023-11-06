06 ноября 2023
05 ноября 2023

В ХМАО из-за снегопадов осложнились поиски пропавшего пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал в Ханты-Мансийске 24 октября Фото:

Поиски пропавшего пенсионера Виктора Хамитулина в ХМАО осложнились начавшимися снегопадами. Об этом URA.RU рассказал активист Общероссийского народного фронта в ХМАО Евгений Печерица.

«Ситуацию ухудшает то, что снег выпал. В лесу он неглубокий. Если мы идем цепью, то расстояние между нами пять метров в каждую сторону, так как приходится сужать прочес, делать его более подробным. Иначе мы просто зря потратим время», — рассказал Евгений Печерица.

Поисковик Полина Фурсова добавила, что во время ноябрьских праздников к работе присоединялись порядка 45 человек. Среди них волонтеры, полиция, родственники пропавшего и сотрудники «Центроспас-Югория».

Ранее URA.RU сообщал, что в ХМАО почти две недели ищут пропавшего пенсионера. Волонтеры призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к поискам.

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Поиски пропавшего пенсионера Виктора Хамитулина в ХМАО осложнились начавшимися снегопадами. Об этом URA.RU рассказал активист Общероссийского народного фронта в ХМАО Евгений Печерица. «Ситуацию ухудшает то, что снег выпал. В лесу он неглубокий. Если мы идем цепью, то расстояние между нами пять метров в каждую сторону, так как приходится сужать прочес, делать его более подробным. Иначе мы просто зря потратим время», — рассказал Евгений Печерица. Поисковик Полина Фурсова добавила, что во время ноябрьских праздников к работе присоединялись порядка 45 человек. Среди них волонтеры, полиция, родственники пропавшего и сотрудники «Центроспас-Югория». Ранее URA.RU сообщал, что в ХМАО почти две недели ищут пропавшего пенсионера. Волонтеры призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к поискам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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