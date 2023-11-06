В ХМАО из-за снегопадов осложнились поиски пропавшего пенсионера

07 ноября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал в Ханты-Мансийске 24 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поиски пропавшего пенсионера Виктора Хамитулина в ХМАО осложнились начавшимися снегопадами. Об этом URA.RU рассказал активист Общероссийского народного фронта в ХМАО Евгений Печерица. «Ситуацию ухудшает то, что снег выпал. В лесу он неглубокий. Если мы идем цепью, то расстояние между нами пять метров в каждую сторону, так как приходится сужать прочес, делать его более подробным. Иначе мы просто зря потратим время», — рассказал Евгений Печерица. Поисковик Полина Фурсова добавила, что во время ноябрьских праздников к работе присоединялись порядка 45 человек. Среди них волонтеры, полиция, родственники пропавшего и сотрудники «Центроспас-Югория». Ранее URA.RU сообщал, что в ХМАО почти две недели ищут пропавшего пенсионера. Волонтеры призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к поискам.

Поиски пропавшего пенсионера Виктора Хамитулина в ХМАО осложнились начавшимися снегопадами. Об этом URA.RU рассказал активист Общероссийского народного фронта в ХМАО Евгений Печерица. «Ситуацию ухудшает то, что снег выпал. В лесу он неглубокий. Если мы идем цепью, то расстояние между нами пять метров в каждую сторону, так как приходится сужать прочес, делать его более подробным. Иначе мы просто зря потратим время», — рассказал Евгений Печерица. Поисковик Полина Фурсова добавила, что во время ноябрьских праздников к работе присоединялись порядка 45 человек. Среди них волонтеры, полиция, родственники пропавшего и сотрудники «Центроспас-Югория». Ранее URA.RU сообщал, что в ХМАО почти две недели ищут пропавшего пенсионера. Волонтеры призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к поискам.