06 ноября 2023

Сургутяне стали опохмеляться тайским супом и напитками с афродизиаками

© Служба новостей «URA.RU»
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Tom Yam Bar в ТЦ «Гринвич». Екатеринбург , блюдо, суп, тарелка с едой, еда, tom yam bar, поварешка
Сургутяне избавляются от похмелья с помощью том-яма и напитка с афродизиаком Фото:

У жителей Сургута стал популярен новый способ избавиться от похмелья, не прибегая к алкоголю. Многие посетители ресторанов часто заказывают тайский суп том-ям и напиток-афродизиак из тамаринда, чтобы снять похмелье. Об этом URA.RU рассказала территориальный управляющий паназиатским рестораном TomYumBar Ирина Толстова.

«Тайский суп том-ям является хорошим антипохмельным блюдом. Многие им „лечатся“, чтобы не злоупотреблять алкоголем. Том-ям помогает снять похмелье за счет остроты и насыщенного вкуса», — пояснила Толстова.

Облегчить похмельный синдром также помогает напиток из тамаринда, который является природным афродизиаком. Напиток изготавливают из тамариндовой пасты с добавлением сока лайма и лимона, бадьяна и имбиря. «Том-ям можно совместить с напитком-афродизиаком, который тоже хорошо освежает после веселой ночи. Чтобы избавиться от похмелья, нужно съесть тарелку том-яма и запить напитком из тамаринда», — добавила Толстова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО открылись новые вытрезвители. В медучреждениях югорчан будут избавлять от алкогольной зависимости.

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У жителей Сургута стал популярен новый способ избавиться от похмелья, не прибегая к алкоголю. Многие посетители ресторанов часто заказывают тайский суп том-ям и напиток-афродизиак из тамаринда, чтобы снять похмелье. Об этом URA.RU рассказала территориальный управляющий паназиатским рестораном TomYumBar Ирина Толстова. «Тайский суп том-ям является хорошим антипохмельным блюдом. Многие им „лечатся“, чтобы не злоупотреблять алкоголем. Том-ям помогает снять похмелье за счет остроты и насыщенного вкуса», — пояснила Толстова. Облегчить похмельный синдром также помогает напиток из тамаринда, который является природным афродизиаком. Напиток изготавливают из тамариндовой пасты с добавлением сока лайма и лимона, бадьяна и имбиря. «Том-ям можно совместить с напитком-афродизиаком, который тоже хорошо освежает после веселой ночи. Чтобы избавиться от похмелья, нужно съесть тарелку том-яма и запить напитком из тамаринда», — добавила Толстова. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО открылись новые вытрезвители. В медучреждениях югорчан будут избавлять от алкогольной зависимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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