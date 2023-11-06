Сургутяне стали опохмеляться тайским супом и напитками с афродизиаками

07 ноября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Сургутяне избавляются от похмелья с помощью том-яма и напитка с афродизиаком Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU У жителей Сургута стал популярен новый способ избавиться от похмелья, не прибегая к алкоголю. Многие посетители ресторанов часто заказывают тайский суп том-ям и напиток-афродизиак из тамаринда, чтобы снять похмелье. Об этом URA.RU рассказала территориальный управляющий паназиатским рестораном TomYumBar Ирина Толстова.



«Тайский суп том-ям является хорошим антипохмельным блюдом. Многие им „лечатся“, чтобы не злоупотреблять алкоголем. Том-ям помогает снять похмелье за счет остроты и насыщенного вкуса», — пояснила Толстова.



Облегчить похмельный синдром также помогает напиток из тамаринда, который является природным афродизиаком. Напиток изготавливают из тамариндовой пасты с добавлением сока лайма и лимона, бадьяна и имбиря. «Том-ям можно совместить с напитком-афродизиаком, который тоже хорошо освежает после веселой ночи. Чтобы избавиться от похмелья, нужно съесть тарелку том-яма и запить напитком из тамаринда», — добавила Толстова.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО открылись новые вытрезвители. В медучреждениях югорчан будут избавлять от алкогольной зависимости.

У жителей Сургута стал популярен новый способ избавиться от похмелья, не прибегая к алкоголю. Многие посетители ресторанов часто заказывают тайский суп том-ям и напиток-афродизиак из тамаринда, чтобы снять похмелье. Об этом URA.RU рассказала территориальный управляющий паназиатским рестораном TomYumBar Ирина Толстова. «Тайский суп том-ям является хорошим антипохмельным блюдом. Многие им „лечатся“, чтобы не злоупотреблять алкоголем. Том-ям помогает снять похмелье за счет остроты и насыщенного вкуса», — пояснила Толстова. Облегчить похмельный синдром также помогает напиток из тамаринда, который является природным афродизиаком. Напиток изготавливают из тамариндовой пасты с добавлением сока лайма и лимона, бадьяна и имбиря. «Том-ям можно совместить с напитком-афродизиаком, который тоже хорошо освежает после веселой ночи. Чтобы избавиться от похмелья, нужно съесть тарелку том-яма и запить напитком из тамаринда», — добавила Толстова. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО открылись новые вытрезвители. В медучреждениях югорчан будут избавлять от алкогольной зависимости.