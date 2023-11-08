08 ноября 2023
07 ноября 2023

Мэрия Нового Уренгоя отремонтирует мост за 176 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое ремонт моста через реку Тамчара -Яха обойдется бюджету в 176 млн рублей Фото:

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году займется капитальным ремонтом городского моста через реку Тамчара-Яха за 176 млн рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Подрядчик по поручению заказчика принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту до 30 октября 2024 года моста через реку Тамчара-Яха (Центральная магистраль) города Новый Уренгой. Заказчик обязуется обеспечить подрядчика необходимой документацией для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену», — сказано в договоре.

Ранее сообщалось о том, что ямальские дорожники завершили ремонт единственной дороги, связывающей Лабытнанги и Харп. Как уточняли в правительстве ЯНАО, за летний сезон было отремонтировано почти три километра дорожного полотна.

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Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году займется капитальным ремонтом городского моста через реку Тамчара-Яха за 176 млн рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Подрядчик по поручению заказчика принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту до 30 октября 2024 года моста через реку Тамчара-Яха (Центральная магистраль) города Новый Уренгой. Заказчик обязуется обеспечить подрядчика необходимой документацией для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену», — сказано в договоре. Ранее сообщалось о том, что ямальские дорожники завершили ремонт единственной дороги, связывающей Лабытнанги и Харп. Как уточняли в правительстве ЯНАО, за летний сезон было отремонтировано почти три километра дорожного полотна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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