Мэрия Нового Уренгоя отремонтирует мост за 176 млн рублей

09 ноября 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое ремонт моста через реку Тамчара -Яха обойдется бюджету в 176 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году займется капитальным ремонтом городского моста через реку Тамчара-Яха за 176 млн рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Подрядчик по поручению заказчика принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту до 30 октября 2024 года моста через реку Тамчара-Яха (Центральная магистраль) города Новый Уренгой. Заказчик обязуется обеспечить подрядчика необходимой документацией для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену», — сказано в договоре. Ранее сообщалось о том, что ямальские дорожники завершили ремонт единственной дороги, связывающей Лабытнанги и Харп. Как уточняли в правительстве ЯНАО, за летний сезон было отремонтировано почти три километра дорожного полотна.

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году займется капитальным ремонтом городского моста через реку Тамчара-Яха за 176 млн рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Подрядчик по поручению заказчика принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту до 30 октября 2024 года моста через реку Тамчара-Яха (Центральная магистраль) города Новый Уренгой. Заказчик обязуется обеспечить подрядчика необходимой документацией для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену», — сказано в договоре. Ранее сообщалось о том, что ямальские дорожники завершили ремонт единственной дороги, связывающей Лабытнанги и Харп. Как уточняли в правительстве ЯНАО, за летний сезон было отремонтировано почти три километра дорожного полотна.