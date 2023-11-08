Мэрия Нового Уренгоя отремонтирует мост за 176 млн рублей

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году займется капитальным ремонтом городского моста через реку Тамчара-Яха за 176 млн рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«Подрядчик по поручению заказчика принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту до 30 октября 2024 года моста через реку Тамчара-Яха (Центральная магистраль) города Новый Уренгой. Заказчик обязуется обеспечить подрядчика необходимой документацией для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену», — сказано в договоре.
Ранее сообщалось о том, что ямальские дорожники завершили ремонт единственной дороги, связывающей Лабытнанги и Харп. Как уточняли в правительстве ЯНАО, за летний сезон было отремонтировано почти три километра дорожного полотна.
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