В Челябинской области похищенную женщину заставляли копать себе могилу

В Каслях (Челябинская область) две местные жительницы похитили женщину и заставили копать себе могилу. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.
«В ночь на 29 апреля 2023 года две женщины приехали в поселок Кисегач, где похитили третью женщину. В багажнике автомобиля ее перевезки в Касли, где в одной из квартир незаконно удерживали и били», — сообщили в пресс-службе ведомства.
После этого несчастную так же в багажнике вывезли в лес на территории Каслинского района, где, угрожая убийством, потребовали копать руками яму, в которой она будет похоронена после расправы. Потерпевшая восприняла угрозы реально и выполнила требования обвиняемых, тем более что ее продолжали избивать. После этого соучастницы оставили женщину ночью в безлюдном лесном массиве и скрылись с места происшествия.
Похищение было совершено из ревности, хотя соучастницы — намного моложе своей соперницы. Они 2000 и 2005 годов рождения, а потерпевшей — 54 года.
Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастниц преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд.
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