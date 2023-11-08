08 ноября 2023

В ХМАО обвалились цены на мандарины

© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкие продукты в гастрономах. Екатеринбург, цитрусовые, мандарины
В югорских супермаркетах упала стоимость мандаринов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели мандарины. Стоимость фруктов в супермаркетах упала почти до 40%. Наблюдением с URA.RU поделились сами покупатели.

«Килограмм мандаринов брали в магазине сейчас по 100 рублей. В конце прошлого месяца были здесь же они дороже примерно рублей на 60-70. И подешевели в основном те, что на развес. Фасованные продают дороже в два раза», — поделилась с журналистом агентства покупательница из Нижневартовска.

В приложениях курьерских агрегаторов в магазинах по ХМАО при проверке оказалось, что на ценниках мандаринов действительно указаны скидки. В зависимости от торговой сети и сорта цитрусовых снижение стоимости варьируется от 21 до 37 процентов.

Агентство попросило у представителей ритейлеров прокомментировать ситуацию со снижением стоимости мандаринов в регионе. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU рассказывало о пропаже молока и мяса с полок в ХМАО. Тогда на нехватку ряда товаров в продаже пожаловались жители Нефтеюганска.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели мандарины. Стоимость фруктов в супермаркетах упала почти до 40%. Наблюдением с URA.RU поделились сами покупатели. «Килограмм мандаринов брали в магазине сейчас по 100 рублей. В конце прошлого месяца были здесь же они дороже примерно рублей на 60-70. И подешевели в основном те, что на развес. Фасованные продают дороже в два раза», — поделилась с журналистом агентства покупательница из Нижневартовска. В приложениях курьерских агрегаторов в магазинах по ХМАО при проверке оказалось, что на ценниках мандаринов действительно указаны скидки. В зависимости от торговой сети и сорта цитрусовых снижение стоимости варьируется от 21 до 37 процентов. Агентство попросило у представителей ритейлеров прокомментировать ситуацию со снижением стоимости мандаринов в регионе. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало о пропаже молока и мяса с полок в ХМАО. Тогда на нехватку ряда товаров в продаже пожаловались жители Нефтеюганска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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