В ХМАО обвалились цены на мандарины

09 ноября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

В югорских супермаркетах упала стоимость мандаринов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели мандарины. Стоимость фруктов в супермаркетах упала почти до 40%. Наблюдением с URA.RU поделились сами покупатели. «Килограмм мандаринов брали в магазине сейчас по 100 рублей. В конце прошлого месяца были здесь же они дороже примерно рублей на 60-70. И подешевели в основном те, что на развес. Фасованные продают дороже в два раза», — поделилась с журналистом агентства покупательница из Нижневартовска. В приложениях курьерских агрегаторов в магазинах по ХМАО при проверке оказалось, что на ценниках мандаринов действительно указаны скидки. В зависимости от торговой сети и сорта цитрусовых снижение стоимости варьируется от 21 до 37 процентов. Агентство попросило у представителей ритейлеров прокомментировать ситуацию со снижением стоимости мандаринов в регионе. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало о пропаже молока и мяса с полок в ХМАО. Тогда на нехватку ряда товаров в продаже пожаловались жители Нефтеюганска.

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели мандарины. Стоимость фруктов в супермаркетах упала почти до 40%. Наблюдением с URA.RU поделились сами покупатели. «Килограмм мандаринов брали в магазине сейчас по 100 рублей. В конце прошлого месяца были здесь же они дороже примерно рублей на 60-70. И подешевели в основном те, что на развес. Фасованные продают дороже в два раза», — поделилась с журналистом агентства покупательница из Нижневартовска. В приложениях курьерских агрегаторов в магазинах по ХМАО при проверке оказалось, что на ценниках мандаринов действительно указаны скидки. В зависимости от торговой сети и сорта цитрусовых снижение стоимости варьируется от 21 до 37 процентов. Агентство попросило у представителей ритейлеров прокомментировать ситуацию со снижением стоимости мандаринов в регионе. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало о пропаже молока и мяса с полок в ХМАО. Тогда на нехватку ряда товаров в продаже пожаловались жители Нефтеюганска.