Генерал НАТО заявил о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Генерал НАТО Куят: целые роты ВСУ перебегают на сторону России

10 ноября 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

Армия Украины столкнулась с резким ростом числа дезертиров. Об этом заявил экс-начальник военного комитета НАТО, генерал Харальд Куят. «Целые роты перебегают на сторону России. Стоит сказать, что количество военнослужащих в запасе очень мало, даже в немецких СМИ говорят, что украинец может „выкупить себя“, освободить себя от обязанности служить, это стоит от шести тысяч до 10 тысяч долларов», — высказался Харальд Куят в интервью youtube-каналу HKCM. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский знает об этой проблеме. Поэтому ранее он уволил министра обороны Алексея Резникова, передает телеканал 360. После этого от службы была отстранена вся его команда. В ноябре первый батальон из бывших военных ВСУ отправился в зону спецоперации в составе ВС РФ. Перед этим они принесли присягу России. До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что Зеленский отдает военным невыполнимые приказы. Дело в том, что глава Украины хочет, чтобы контрнаступление продолжалось.