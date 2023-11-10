Еще один регион России ввел новые запреты для мигрантов

Глава Тульской области Дюмин запретил мигрантам работать в такси и общепите
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Такси. Тюмень, такси, taxi
С 2024 года мигрантам в Тульской области будет запрещено работать в такси Фото:

С 2024 года мигранты в Тульской области не смогут работать в сфере общепита и транспорта. Такой указ подписал глава субъекта Алексей Дюмин.

«Теперь мигранты из других государств не смогут работать в сфере розничных продаж алкоголя и табачной продукции, а также пассажирских перевозок», — передает агентство Tula MK. Отмечается, что мигранты также не смогут на предприятиях, которые торгуют обычными продуктами питания.

Подобные указу уже действуют на территории Калужской и Челябинской областях. В ХМАО мигрантам запрещено работать поварами. При этом мигранты стали чаще получать работу по всей России, по осенним данным МВД.

Ранее в МВД сообщили, что в московских аэропортах мигрантов будут фотографировать и собирать у них отпечатки пальцев. На фоне ограничений для мигрантов глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов заявил, что мусульман беспокоит рост мигрантофобии.

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С 2024 года мигранты в Тульской области не смогут работать в сфере общепита и транспорта. Такой указ подписал глава субъекта Алексей Дюмин. «Теперь мигранты из других государств не смогут работать в сфере розничных продаж алкоголя и табачной продукции, а также пассажирских перевозок», — передает агентство Tula MK. Отмечается, что мигранты также не смогут на предприятиях, которые торгуют обычными продуктами питания. Подобные указу уже действуют на территории Калужской и Челябинской областях. В ХМАО мигрантам запрещено работать поварами. При этом мигранты стали чаще получать работу по всей России, по осенним данным МВД. Ранее в МВД сообщили, что в московских аэропортах мигрантов будут фотографировать и собирать у них отпечатки пальцев. На фоне ограничений для мигрантов глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов заявил, что мусульман беспокоит рост мигрантофобии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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