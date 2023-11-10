Еще один регион России ввел новые запреты для мигрантов

Глава Тульской области Дюмин запретил мигрантам работать в такси и общепите

10 ноября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

С 2024 года мигрантам в Тульской области будет запрещено работать в такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 2024 года мигранты в Тульской области не смогут работать в сфере общепита и транспорта. Такой указ подписал глава субъекта Алексей Дюмин. «Теперь мигранты из других государств не смогут работать в сфере розничных продаж алкоголя и табачной продукции, а также пассажирских перевозок», — передает агентство Tula MK. Отмечается, что мигранты также не смогут на предприятиях, которые торгуют обычными продуктами питания. Подобные указу уже действуют на территории Калужской и Челябинской областях. В ХМАО мигрантам запрещено работать поварами. При этом мигранты стали чаще получать работу по всей России, по осенним данным МВД. Ранее в МВД сообщили, что в московских аэропортах мигрантов будут фотографировать и собирать у них отпечатки пальцев. На фоне ограничений для мигрантов глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов заявил, что мусульман беспокоит рост мигрантофобии.

С 2024 года мигранты в Тульской области не смогут работать в сфере общепита и транспорта. Такой указ подписал глава субъекта Алексей Дюмин. «Теперь мигранты из других государств не смогут работать в сфере розничных продаж алкоголя и табачной продукции, а также пассажирских перевозок», — передает агентство Tula MK. Отмечается, что мигранты также не смогут на предприятиях, которые торгуют обычными продуктами питания. Подобные указу уже действуют на территории Калужской и Челябинской областях. В ХМАО мигрантам запрещено работать поварами. При этом мигранты стали чаще получать работу по всей России, по осенним данным МВД. Ранее в МВД сообщили, что в московских аэропортах мигрантов будут фотографировать и собирать у них отпечатки пальцев. На фоне ограничений для мигрантов глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов заявил, что мусульман беспокоит рост мигрантофобии.