Еще один регион России ввел новые запреты для мигрантов

С 2024 года мигранты в Тульской области не смогут работать в сфере общепита и транспорта. Такой указ подписал глава субъекта Алексей Дюмин.
«Теперь мигранты из других государств не смогут работать в сфере розничных продаж алкоголя и табачной продукции, а также пассажирских перевозок», — передает агентство Tula MK. Отмечается, что мигранты также не смогут на предприятиях, которые торгуют обычными продуктами питания.
Подобные указу уже действуют на территории Калужской и Челябинской областях. В ХМАО мигрантам запрещено работать поварами. При этом мигранты стали чаще получать работу по всей России, по осенним данным МВД.
Ранее в МВД сообщили, что в московских аэропортах мигрантов будут фотографировать и собирать у них отпечатки пальцев. На фоне ограничений для мигрантов глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов заявил, что мусульман беспокоит рост мигрантофобии.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.