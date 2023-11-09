09 ноября 2023

В центре Перми столкнулись два автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, автобус, пермь
Автобусы в Перми не поделили дорогу Фото:

В Перми возле стадиона «Орленок» два автобуса не поделили дорогу и столкнулись, перегородив трамвайные пути. Видеозапись с места ДТП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Возле Орленка два автобуса не поделили дорогу или остановку», — написал автор видеозаписи. В результате столкновения, трамваи не смогут проехать, пока автобусы остаются на месте.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Ранее агентство сообщало, что в Перми на дороге из автобуса выпало два человека.

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В Перми возле стадиона «Орленок» два автобуса не поделили дорогу и столкнулись, перегородив трамвайные пути. Видеозапись с места ДТП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Возле Орленка два автобуса не поделили дорогу или остановку», — написал автор видеозаписи. В результате столкновения, трамваи не смогут проехать, пока автобусы остаются на месте. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Ранее агентство сообщало, что в Перми на дороге из автобуса выпало два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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