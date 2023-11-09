В центре Перми столкнулись два автобуса. Видео

10 ноября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Автобусы в Перми не поделили дорогу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми возле стадиона «Орленок» два автобуса не поделили дорогу и столкнулись, перегородив трамвайные пути. Видеозапись с места ДТП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Возле Орленка два автобуса не поделили дорогу или остановку», — написал автор видеозаписи. В результате столкновения, трамваи не смогут проехать, пока автобусы остаются на месте. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Ранее агентство сообщало, что в Перми на дороге из автобуса выпало два человека.

В Перми возле стадиона «Орленок» два автобуса не поделили дорогу и столкнулись, перегородив трамвайные пути. Видеозапись с места ДТП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Возле Орленка два автобуса не поделили дорогу или остановку», — написал автор видеозаписи. В результате столкновения, трамваи не смогут проехать, пока автобусы остаются на месте. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Ранее агентство сообщало, что в Перми на дороге из автобуса выпало два человека.