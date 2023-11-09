Автобусы в Перми не поделили дорогу
В Перми возле стадиона «Орленок» два автобуса не поделили дорогу и столкнулись, перегородив трамвайные пути. Видеозапись с места ДТП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«Возле Орленка два автобуса не поделили дорогу или остановку», — написал автор видеозаписи. В результате столкновения, трамваи не смогут проехать, пока автобусы остаются на месте.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Ранее агентство сообщало, что в Перми на дороге из автобуса выпало два человека.
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