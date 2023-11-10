Челябинца, устроившего поножовщину в супермаркете, отправили в СИЗО

10 ноября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Валерия Силаева отправили в СИЗО на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU Тракторозаводский райсуд Челябинска 10 ноября отправил в СИЗО Валерия Силаева, который накануне напал с ножом на сожительницу в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит». Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его взяли под стражу на два месяца. «Суд постановил избрать в отношении Силаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца, то есть до 9 января 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что сторона защиты просила избрать для своего клиента более мягкую меру пресечения. По мнению адвоката, Павла Лесничего, суд мог ограничиться домашним арестом при назначении меры. Инцидент произошел днем 9 ноября. Из магазина поступил сигнал о вооруженном мужчине, который набросился на женщину. Находящийся поблизости экипаж ППС незамедлительно выдвинулся на место, обезвредил и задержал дебошира. В СКР по региону URA.RU сообщили, что в отношении мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Тракторозаводский райсуд Челябинска 10 ноября отправил в СИЗО Валерия Силаева, который накануне напал с ножом на сожительницу в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит». Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его взяли под стражу на два месяца. «Суд постановил избрать в отношении Силаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца, то есть до 9 января 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что сторона защиты просила избрать для своего клиента более мягкую меру пресечения. По мнению адвоката, Павла Лесничего, суд мог ограничиться домашним арестом при назначении меры. Инцидент произошел днем 9 ноября. Из магазина поступил сигнал о вооруженном мужчине, который набросился на женщину. Находящийся поблизости экипаж ППС незамедлительно выдвинулся на место, обезвредил и задержал дебошира. В СКР по региону URA.RU сообщили, что в отношении мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).