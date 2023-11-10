Осужденного за подброс наркотиков Голунову экс-полицейского освободили по УДО

Экс-полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили по УДО. Об этом рассказал его адвокат Алексей Губкин.
«Зеленоградский городской суд удовлетворил ходатайство экс-полицейского Дениса Коновалова об УДО», — передает «Ведомости» сообщение адвоката. Отмечается, что Голунов присутствовал в зале суда и не возражал против удовлетворения просьбы Коновалова.
Голунов был задержан 6 июня 2019 года, его обвиняли в попытке продажи наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс, за Голунова заступилось профессиональное сообщество. Его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
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