Происшествия Криминал Осужденного за подброс наркотиков Голунову экс-полицейского освободили по УДО 10 ноября 2023 в 19:24 Размер текста - 17 + Иван Голунов не возражал против удовлетворения ходатайства экс-полицейского Фото: Софья Сандурская © URA.RU новость из сюжета Скандал с задержанием журналиста Ивана Голунова Экс-полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили по УДО. Об этом рассказал его адвокат Алексей Губкин. «Зеленоградский городской суд удовлетворил ходатайство экс-полицейского Дениса Коновалова об УДО», — передает «Ведомости» сообщение адвоката. Отмечается, что Голунов присутствовал в зале суда и не возражал против удовлетворения просьбы Коновалова. Голунов был задержан 6 июня 2019 года, его обвиняли в попытке продажи наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс, за Голунова заступилось профессиональное сообщество. Его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Экс-полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили по УДО. Об этом рассказал его адвокат Алексей Губкин. «Зеленоградский городской суд удовлетворил ходатайство экс-полицейского Дениса Коновалова об УДО», — передает «Ведомости» сообщение адвоката. Отмечается, что Голунов присутствовал в зале суда и не возражал против удовлетворения просьбы Коновалова. Голунов был задержан 6 июня 2019 года, его обвиняли в попытке продажи наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс, за Голунова заступилось профессиональное сообщество. Его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям