Осужденного за подброс наркотиков Голунову экс-полицейского освободили по УДО

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Выход Ивана Голунова из здания Следственного Управления ГУ МВД. Москва, голунов иван
Иван Голунов не возражал против удовлетворения ходатайства экс-полицейского Фото:
новость из сюжета
Скандал с задержанием журналиста Ивана Голунова

Экс-полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили по УДО. Об этом рассказал его адвокат Алексей Губкин.

«Зеленоградский городской суд удовлетворил ходатайство экс-полицейского Дениса Коновалова об УДО», — передает «Ведомости» сообщение адвоката. Отмечается, что Голунов присутствовал в зале суда и не возражал против удовлетворения просьбы Коновалова.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, его обвиняли в попытке продажи наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс, за Голунова заступилось профессиональное сообщество. Его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

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Экс-полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили по УДО. Об этом рассказал его адвокат Алексей Губкин. «Зеленоградский городской суд удовлетворил ходатайство экс-полицейского Дениса Коновалова об УДО», — передает «Ведомости» сообщение адвоката. Отмечается, что Голунов присутствовал в зале суда и не возражал против удовлетворения просьбы Коновалова. Голунов был задержан 6 июня 2019 года, его обвиняли в попытке продажи наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс, за Голунова заступилось профессиональное сообщество. Его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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