Активы семьи челябинского экс-губернатора Дубровского рассекретят решением суда

11 ноября 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Данные по активам родных Александра Дубровского (в центре) передадут в суд Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Финансовому управляющему сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского — Александра, Павлу Стешенцеву предоставят сведения об активах родных бывшего главы региона. Такое решение принял арбитражный суд региона, в рамках процесса банкротства Дубровского-младшего. Речь идет данные о финансовых счетах и недвижимости матери Александра Дубровского Веры, а также бывшей жены Ирины. «Ходатайство финансового управляющего Стешенцева Павла Сергеевича удовлетворить. Истребовать от управления ФНС по Челябинской области сведения о счетах, от управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии выписки о правах недвижимости в отношении объектов недвижимого имущества Дубровской Веры Геннадьевны», — говорится в решении суда. Такие же решения суд принял по активам Ирины Дубровской и внука экс-губернатора. Кроме того, пограничное управление ФСБ России по Челябинской области должно предоставить сведения, сколько раз Ирина Дубровская с сыном покидали пределы России с 13 декабря 2021 года. Финансовый управляющий пытается выяснить, какие суммы перечислены за последние пять лет на счета родных Александра Дубровского и какая недвижимость была переоформлена. Тех средств, что имеется у сына экс-губернатора, не хватает для того, чтобы полностью расплатиться по долгам кредиторов. Стешенцев считает, что активы сыну экс-губернатора надо вернуть и включить в конкурсную массу для оплаты долгов. Сведения об активах должны поступить в суд. Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года. Он сам подал ходатайство о признании себя финансово несостоятельным. Сумма его долгов к тому времени оценивалась в 274 млн рублей. Суд назначил к выплате только 21,97 млн рублей, исходя из финансовых возможностей сына бывшего главы региона. По требованию кредиторов план реструктуризации будет пересмотрен. Банкротом также признаны экс-губернатор Борис Дубровский, а также семейные фирмы «Монтажник» и «ЧСК». Дубровские со СМИ не общаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финансовому управляющему сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского — Александра, Павлу Стешенцеву предоставят сведения об активах родных бывшего главы региона. Такое решение принял арбитражный суд региона, в рамках процесса банкротства Дубровского-младшего. Речь идет данные о финансовых счетах и недвижимости матери Александра Дубровского Веры, а также бывшей жены Ирины. «Ходатайство финансового управляющего Стешенцева Павла Сергеевича удовлетворить. Истребовать от управления ФНС по Челябинской области сведения о счетах, от управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии выписки о правах недвижимости в отношении объектов недвижимого имущества Дубровской Веры Геннадьевны», — говорится в решении суда. Такие же решения суд принял по активам Ирины Дубровской и внука экс-губернатора. Кроме того, пограничное управление ФСБ России по Челябинской области должно предоставить сведения, сколько раз Ирина Дубровская с сыном покидали пределы России с 13 декабря 2021 года. Финансовый управляющий пытается выяснить, какие суммы перечислены за последние пять лет на счета родных Александра Дубровского и какая недвижимость была переоформлена. Тех средств, что имеется у сына экс-губернатора, не хватает для того, чтобы полностью расплатиться по долгам кредиторов. Стешенцев считает, что активы сыну экс-губернатора надо вернуть и включить в конкурсную массу для оплаты долгов. Сведения об активах должны поступить в суд. Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года. Он сам подал ходатайство о признании себя финансово несостоятельным. Сумма его долгов к тому времени оценивалась в 274 млн рублей. Суд назначил к выплате только 21,97 млн рублей, исходя из финансовых возможностей сына бывшего главы региона. По требованию кредиторов план реструктуризации будет пересмотрен. Банкротом также признаны экс-губернатор Борис Дубровский, а также семейные фирмы «Монтажник» и «ЧСК». Дубровские со СМИ не общаются.