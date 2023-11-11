Пьяный тюменец пытался накачать спущенное колесо с помощью пива и шампанского

В Тюменской области госавтоинспекторы поймали за ночь 13 пьяных водителей

12 ноября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Один из 13 пойманных пьяных водителей в Тюменской области пытался накачать спущенное колесо пивом и шампанским Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской области за минувшую ночь госавтоинспекторы поймали 13 водителей, которые находились за рулем автомобилей в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили инспекторы областного ГИБДД, отдельно выделив случай, произошедший в Ялуторовске, где пойманный мужчина пытался накачать спущенное колесо машины с помощью пива и шампанского. «25-летний водитель, не имеющий права управления транспортом, был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Факт езды под воздействием алкоголя автомобилист объяснил следующим образом: ехал с женой из Тюмени, спустило колесо, решили остановиться у магазина, в салоне вместе пили пиво и шампанское, он выпил по два бокала того и другого. Колесо от этого не накачалось, поэтому поехали домой со спущенным колесом», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». Ранее в УГИБДД по Курганской области сообщали о 46 пьяных водителях, которых поймали инспекторы за несколько праздничных дней. При этом пятеро нарушителей, как выяснилось, ранее уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

В Тюменской области за минувшую ночь госавтоинспекторы поймали 13 водителей, которые находились за рулем автомобилей в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили инспекторы областного ГИБДД, отдельно выделив случай, произошедший в Ялуторовске, где пойманный мужчина пытался накачать спущенное колесо машины с помощью пива и шампанского. «25-летний водитель, не имеющий права управления транспортом, был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Факт езды под воздействием алкоголя автомобилист объяснил следующим образом: ехал с женой из Тюмени, спустило колесо, решили остановиться у магазина, в салоне вместе пили пиво и шампанское, он выпил по два бокала того и другого. Колесо от этого не накачалось, поэтому поехали домой со спущенным колесом», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». Ранее в УГИБДД по Курганской области сообщали о 46 пьяных водителях, которых поймали инспекторы за несколько праздничных дней. При этом пятеро нарушителей, как выяснилось, ранее уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.