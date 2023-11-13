В Госдуме и Совфеде подсказали, как остановить рост цен на лекарства

Сенатор Деньгин: рост цен на лекарства остановит появление системы для жалоб

13 ноября 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

В РФ придумали способ, который сдержит рост цен на лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России необходимо создать единое окно, где люди смогут оставлять жалобы на стоимость лекарств. Фармацевты, испугавшись наказания, перестанут завышать цены на препараты. Такой инструмент решения проблемы предложил сенатор РФ Вадим Деньгин. «Нужно создать некое единое окно, при помощи которого человек мог бы сообщить о завышенной стоимости лекарств. Когда появится подобный обмен информацией, владельцы аптек, боясь получить какое-то административное наказание, не будут заинтересованы в повышении цен», — рассказал Вадим Деньгин в интервью «Парламентской газете». По мнению доктора медицинских наук Айрата Фаррахова сейчас нужно сосредоточиться на совершенствовании законодательства в сфере госзакупок. «В системе должна быть учтена особенность препаратов. Есть отдельная категория лекарств, при их приобретении закон о контрактных поставках не работает. Также доставка препаратов через маркетплейсы и выписка электронных рецептов позволит <…> устранить аптечные наценки», — заключил он. В стране до 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на некоторые жизненно важные противовирусные лекарства. Это следует из постановления правительства РФ. Ранее в Минздраве России отмечали, что резких скачков цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших не ожидается. По мнению ученых Казанского федерального университета, стоимость лекарств снизит новый способ приготовления упаковок кристаллического строения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо создать единое окно, где люди смогут оставлять жалобы на стоимость лекарств. Фармацевты, испугавшись наказания, перестанут завышать цены на препараты. Такой инструмент решения проблемы предложил сенатор РФ Вадим Деньгин. «Нужно создать некое единое окно, при помощи которого человек мог бы сообщить о завышенной стоимости лекарств. Когда появится подобный обмен информацией, владельцы аптек, боясь получить какое-то административное наказание, не будут заинтересованы в повышении цен», — рассказал Вадим Деньгин в интервью «Парламентской газете». По мнению доктора медицинских наук Айрата Фаррахова сейчас нужно сосредоточиться на совершенствовании законодательства в сфере госзакупок. «В системе должна быть учтена особенность препаратов. Есть отдельная категория лекарств, при их приобретении закон о контрактных поставках не работает. Также доставка препаратов через маркетплейсы и выписка электронных рецептов позволит <…> устранить аптечные наценки», — заключил он. В стране до 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на некоторые жизненно важные противовирусные лекарства. Это следует из постановления правительства РФ. Ранее в Минздраве России отмечали, что резких скачков цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших не ожидается. По мнению ученых Казанского федерального университета, стоимость лекарств снизит новый способ приготовления упаковок кристаллического строения.