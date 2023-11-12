Спортсменка выполняла приседания со штангой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спортсменка из города Шадринска Курганской области Анастасия Мельникова установила новый рекорд России в приседаниях. Об этом сообщили представители городской администрации.

«Уверенную победу в троеборье в весовой категории 84 кг одержала Анастасия Мельникова из Шадринска. Анастасия установила новый рекорд России в приседаниях: 280,5 кг», — данная информация размещена в telegram-канале администрации.

Девушка участвовала в международном турнире по пауэрлифтингу «Содружество наций», который проходил в Екатеринбурге. Спортсменка в сумме подняла 635,5 кг и стала бронзовым призером абсолютного зачета среди женщин. Тренером девушки является Сергей Степаненко.

Также этот рекорд близок к мировому. В 2023 году спортсменка из США Боника Браун установила мировой рекорд, присев с 280 кг веса (617 фунтов).