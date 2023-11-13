На каких позициях находится группировка «Днепр»

Минобороны: сообщения о перегруппировке «Днепра» были провокацией

13 ноября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Группировка «Днепр» действует на запорожском и херсонском направлениях Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине РИА Новости передало сообщение о том, что командующие группировкой «Днепр» приняли решение перебросить войска на более выгодные рубежи к востоку от Днепра. Позже Минобороны РФ опровергло данную информацию, назвав ее провокацией. URA.RU подробно рассказывает о том, какие позиции в данный момент занимает группировка «Днепр» в зоне проведения СВО. Группировка «Днепр» размещена на Херсонском и Запорожском направлениях фронта и состоит из пяти общевойсковых армий. В октябре 2023 года к «Днепру» также были добавлены 41-я общевойсковая армия сухопутных войск России и 810-я отдельная бригада морской пехоты, переброшенные с других направлений. Запорожское направление С началом СВО 49-я общевойсковая армия группировки разместилась в Херсонской области, входит в группировку «Днепр» и ведет бои с ВСУ на левом берегу Днепра. В июне 2023 года поступили сообщения о переброске некоторых подразделений 49-й армии в Запорожскую область.

Подразделения 35-й армии были переброшены в Киевскую область, где сражались с ВСУ на подступах к городу. Сейчас 35-я армия входит в группировку войск «Днепр» и ведет бои с противником на направлении Гуляйполе-Дорожнянка Запорожского фронта.

7-я дивизия ВДВ активно действует на ореховском участке. Военные действуют на линии Работино-Вербовое.

22-я бригада ГРУ участвовала в штурме Мариуполя и Волновахи. После этого заняла фронтовую дислокацию в Запорожской области и сейчас входит в группировку «Днепр», сражаясь на участке Вербовое-Работино.

177-й полк морской пехоты переброшен в Запорожскую область после начала специальной военной операции. Сейчас участвует в боевых действиях с ВСУ на ореховском участке фронта в районе села Работино. Херсонское направление 126-я отдельная бригада береговой обороны, которая вошла в состав 18-й крымской общевойсковой армии группировки «Днепр», ведет бои с ВСУ в районе Антоновского моста.

10-я бригада ГРУ сражалась с ВСУ вблизи города Изюма в Харьковской области, затем заняла позиции на херсонском направлении фронта. В настоящее время она находится в группировке «Днепр» и ведет бои с противником на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Новая Каховка.

Летом 2023 года 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота начала интенсивные бои с наступающими подразделениями ВСУ на запорожском направлении фронта. В октябре того же года была переброшена на берега Днепра, в район населенного пункта Казачьи Лагери. Дислокация ВСУ на левом берегу Днепра На левый берег Днепра, где располагаются Вооруженные силы России, смогли перейти около 300 украинских военных. Активные бои идут сейчас в районе села Крынки, сообщил URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, один из лидеров «Русской весны» на Украине, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Там сейчас усиливается наша группировка, подтягивается резервы. По Крынкам отработали наши „Солнцепеки“ (тяжелая огнеметная система), постоянно работает наша артиллерия, вскрывает украинские позиции», — отметил Матюшин. По его словам, ВСУ не смогут перекинуть тяжелую технику на левый берег Днепра ввиду тотального господства в воздухе ВВС ВС РФ, поэтому поддерживает своих бойцов только артиллерией. Хотя западная артиллерия дальнобойнее российской, ее превосходство нивелируется применением российскими войсками барражирующих боеприпасов типа Lancet. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

РИА Новости передало сообщение о том, что командующие группировкой «Днепр» приняли решение перебросить войска на более выгодные рубежи к востоку от Днепра. Позже Минобороны РФ опровергло данную информацию, назвав ее провокацией. URA.RU подробно рассказывает о том, какие позиции в данный момент занимает группировка «Днепр» в зоне проведения СВО. Группировка «Днепр» размещена на Херсонском и Запорожском направлениях фронта и состоит из пяти общевойсковых армий. В октябре 2023 года к «Днепру» также были добавлены 41-я общевойсковая армия сухопутных войск России и 810-я отдельная бригада морской пехоты, переброшенные с других направлений. На левый берег Днепра, где располагаются Вооруженные силы России, смогли перейти около 300 украинских военных. Активные бои идут сейчас в районе села Крынки, сообщил URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, один из лидеров «Русской весны» на Украине, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Там сейчас усиливается наша группировка, подтягивается резервы. По Крынкам отработали наши „Солнцепеки“ (тяжелая огнеметная система), постоянно работает наша артиллерия, вскрывает украинские позиции», — отметил Матюшин. По его словам, ВСУ не смогут перекинуть тяжелую технику на левый берег Днепра ввиду тотального господства в воздухе ВВС ВС РФ, поэтому поддерживает своих бойцов только артиллерией. Хотя западная артиллерия дальнобойнее российской, ее превосходство нивелируется применением российскими войсками барражирующих боеприпасов типа Lancet.