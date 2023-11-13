На каких позициях находится группировка «Днепр»

РИА Новости передало сообщение о том, что командующие группировкой «Днепр» приняли решение перебросить войска на более выгодные рубежи к востоку от Днепра. Позже Минобороны РФ опровергло данную информацию, назвав ее провокацией. URA.RU подробно рассказывает о том, какие позиции в данный момент занимает группировка «Днепр» в зоне проведения СВО.
Группировка «Днепр» размещена на Херсонском и Запорожском направлениях фронта и состоит из пяти общевойсковых армий. В октябре 2023 года к «Днепру» также были добавлены 41-я общевойсковая армия сухопутных войск России и 810-я отдельная бригада морской пехоты, переброшенные с других направлений.
Запорожское направление
- С началом СВО 49-я общевойсковая армия группировки разместилась в Херсонской области, входит в группировку «Днепр» и ведет бои с ВСУ на левом берегу Днепра. В июне 2023 года поступили сообщения о переброске некоторых подразделений 49-й армии в Запорожскую область.
- Подразделения 35-й армии были переброшены в Киевскую область, где сражались с ВСУ на подступах к городу. Сейчас 35-я армия входит в группировку войск «Днепр» и ведет бои с противником на направлении Гуляйполе-Дорожнянка Запорожского фронта.
- 7-я дивизия ВДВ активно действует на ореховском участке. Военные действуют на линии Работино-Вербовое.
- 22-я бригада ГРУ участвовала в штурме Мариуполя и Волновахи. После этого заняла фронтовую дислокацию в Запорожской области и сейчас входит в группировку «Днепр», сражаясь на участке Вербовое-Работино.
- 177-й полк морской пехоты переброшен в Запорожскую область после начала специальной военной операции. Сейчас участвует в боевых действиях с ВСУ на ореховском участке фронта в районе села Работино.
Херсонское направление
- 126-я отдельная бригада береговой обороны, которая вошла в состав 18-й крымской общевойсковой армии группировки «Днепр», ведет бои с ВСУ в районе Антоновского моста.
- 10-я бригада ГРУ сражалась с ВСУ вблизи города Изюма в Харьковской области, затем заняла позиции на херсонском направлении фронта. В настоящее время она находится в группировке «Днепр» и ведет бои с противником на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Новая Каховка.
- Летом 2023 года 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота начала интенсивные бои с наступающими подразделениями ВСУ на запорожском направлении фронта. В октябре того же года была переброшена на берега Днепра, в район населенного пункта Казачьи Лагери.
Дислокация ВСУ на левом берегу Днепра
На левый берег Днепра, где располагаются Вооруженные силы России, смогли перейти около 300 украинских военных. Активные бои идут сейчас в районе села Крынки, сообщил URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, один из лидеров «Русской весны» на Украине, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин.
«Там сейчас усиливается наша группировка, подтягивается резервы. По Крынкам отработали наши „Солнцепеки“ (тяжелая огнеметная система), постоянно работает наша артиллерия, вскрывает украинские позиции», — отметил Матюшин.
По его словам, ВСУ не смогут перекинуть тяжелую технику на левый берег Днепра ввиду тотального господства в воздухе ВВС ВС РФ, поэтому поддерживает своих бойцов только артиллерией. Хотя западная артиллерия дальнобойнее российской, ее превосходство нивелируется применением российскими войсками барражирующих боеприпасов типа Lancet.
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