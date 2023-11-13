Начальство окружает прокурора Екатеринбурга своими людьми

13 ноября 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

По неофициальным данным, контракт у Светланы Кузнецовой истекает в 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский прокурор Борис Крылов усиливает контроль над прокуратурой Екатеринбурга и ее руководителем Светланой Кузнецовой, к работе которой у него, по данным URA.RU, возникает все больше вопросов. Об этом агентству рассказал источник в силовой среде, комментируя назначение Артема Варданяна зампрокурора города. Оно состоялось 23 октября. Публичная презентация Варданяна прошла в гордуме (теперь он будет ходить на каждое заседание — когда не в отпуске). По словам собеседника URA.RU, прежде Варданян трудился на аналогичной должности в прокуратуре Ленинского района Екатеринбурга. Он заменил Марию Стольникову, которая вышла на пенсию и сейчас работает в мингосимущества. «Варданян — грамотный сотрудник, креатура Крылова. Он лично подбирал человека на эту позицию, учитывая непростые отношения с Кузнецовой», — объяснил собеседник агентства. «А около года назад Крылов поставил замом в городскую [прокуратуру] Евгения Аюпова, который надзирает за полицией. И теперь из трех замов у Кузнецовой только один ориентирован на нее — Максим Власов из Нижнего Тагила», — передал расклад в структуре инсайдер. В областной прокуратуре от официальных комментариев по теме воздержались. Светлана Кузнецова работает в должности с 2015 года. В 2020-м руководство продлило ей контракт еще на пять лет. Бориса Крылова назначили в 2021-м. Один из возможных свежих примеров рабочих разногласий между ними — большая ревизия в мэрии, которую Крылов, согласно одной из версий, инициировал якобы из-за того, что был недоволен, как городская прокуратура проверила чиновников в начале 2023-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский прокурор Борис Крылов усиливает контроль над прокуратурой Екатеринбурга и ее руководителем Светланой Кузнецовой, к работе которой у него, по данным URA.RU, возникает все больше вопросов. Об этом агентству рассказал источник в силовой среде, комментируя назначение Артема Варданяна зампрокурора города. Оно состоялось 23 октября. Публичная презентация Варданяна прошла в гордуме (теперь он будет ходить на каждое заседание — когда не в отпуске). По словам собеседника URA.RU, прежде Варданян трудился на аналогичной должности в прокуратуре Ленинского района Екатеринбурга. Он заменил Марию Стольникову, которая вышла на пенсию и сейчас работает в мингосимущества. «Варданян — грамотный сотрудник, креатура Крылова. Он лично подбирал человека на эту позицию, учитывая непростые отношения с Кузнецовой», — объяснил собеседник агентства. «А около года назад Крылов поставил замом в городскую [прокуратуру] Евгения Аюпова, который надзирает за полицией. И теперь из трех замов у Кузнецовой только один ориентирован на нее — Максим Власов из Нижнего Тагила», — передал расклад в структуре инсайдер. В областной прокуратуре от официальных комментариев по теме воздержались. Светлана Кузнецова работает в должности с 2015 года. В 2020-м руководство продлило ей контракт еще на пять лет. Бориса Крылова назначили в 2021-м. Один из возможных свежих примеров рабочих разногласий между ними — большая ревизия в мэрии, которую Крылов, согласно одной из версий, инициировал якобы из-за того, что был недоволен, как городская прокуратура проверила чиновников в начале 2023-го.