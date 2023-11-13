Литва начнет передавать Украине конфискованные машины россиян с марта 2024 года

14 ноября 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Конфискованные в Литве автомобили с российскими номерами будут передавать Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Литве с марта 2024 года будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, находящиеся на территории страны. Такие машины планируют передавать Украине. Об этом сообщил председатель литовской общины на Украине Роландас Жалниерюс. «Автомобили с российскими номерами, которые не будут зарегистрированы в Литве до 1 февраля 2024 года, будут конфискованы и переданы Украине», — заявил Жалниерюс журналистам Lnk.It. По его словам, в Латвии такое же решение о конфискации вызвало гнев среди российских автомобилистов. Жалниерюс дополнил, что 11 марта 2024 года у россиян заканчивается срок, в течение которого зарегистрированные в России авто должны быть вывезены из страны либо перерегистрированы в Литве. Ранее запрет на въезд российских автомобилей уже начал действовать в Литве, Латвии, Польше, Эстонии и Финляндии, передает телеканал 360. По словам представителей таможни Литвы, такие машины, которые въехали в страну до 11 сентября 2023, должны покинуть ее и Евросоюз в течение полугода. Также латвийские полицейские сообщили, что в стране будут штрафовать автовладельцев с наклейками «я — русский» на личном транспорте. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что запрет на въезд в Литву не касается транзита через территорию страны, осуществляемого по упрощенным транзитным документам, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Литве с марта 2024 года будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, находящиеся на территории страны. Такие машины планируют передавать Украине. Об этом сообщил председатель литовской общины на Украине Роландас Жалниерюс. «Автомобили с российскими номерами, которые не будут зарегистрированы в Литве до 1 февраля 2024 года, будут конфискованы и переданы Украине», — заявил Жалниерюс журналистам Lnk.It. По его словам, в Латвии такое же решение о конфискации вызвало гнев среди российских автомобилистов. Жалниерюс дополнил, что 11 марта 2024 года у россиян заканчивается срок, в течение которого зарегистрированные в России авто должны быть вывезены из страны либо перерегистрированы в Литве. Ранее запрет на въезд российских автомобилей уже начал действовать в Литве, Латвии, Польше, Эстонии и Финляндии, передает телеканал 360. По словам представителей таможни Литвы, такие машины, которые въехали в страну до 11 сентября 2023, должны покинуть ее и Евросоюз в течение полугода. Также латвийские полицейские сообщили, что в стране будут штрафовать автовладельцев с наклейками «я — русский» на личном транспорте. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что запрет на въезд в Литву не касается транзита через территорию страны, осуществляемого по упрощенным транзитным документам, передает «Национальная служба новостей».