Губернатор Вадим Шумков анонсировал капремонт школы в Притобольном округе в 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Боровлянка Притобольного округа старую школу закроют на капитальный ремонт в 2024 году. Также рядом с учреждением планируется построить спортивную площадку или мини-стадион, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

«В селе Боровлянка школа старая. В предыдущие годы коллеги достаточно долго искали по ней решение. Подремонтировали сети, заменили окна. Но нужно добавить комфорта и сделать полноценный ремонт. Несмотря на то, что ребятишек в селе не так много, полагаю, решение должно быть принято побыстрее однозначно в их пользу. И, разумеется, при школе надо сделать либо мини-стадион, либо качественную спортплощадку», — написал Шумков.

Предполагается, что капремонт школьного здания пройдет в сжатые сроки — с мая по ноябрь 2023 года. Планируется заменить освещение в кабинетах, полы, отремонтировать вентиляцию. Предусмотрены деньги на закупку нового оборудования для классов.

Губернатор Вадим Шумков контролирует ход и качество выполнения ремонтов школ в Курганской области. Ранее он отмечал, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ. В ноябре он потребовал ускорить подрядчика с ремонтом школ в Белозерском округе.

Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров встретился с родителями учеников Боровлянской школы (Притобольный округ) и рассказал о предстоящем ремонте здания Фото: telegram-канал «СилаVправде (V.Шумков)»