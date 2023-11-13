13 ноября 2023

Шумков поручил отремонтировать старую школу в округе Курганской области. Фото

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков анонсировал капремонт школы в Притобольном округе в 2024 года Фото:

В селе Боровлянка Притобольного округа старую школу закроют на капитальный ремонт в 2024 году. Также рядом с учреждением планируется построить спортивную площадку или мини-стадион, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

«В селе Боровлянка школа старая. В предыдущие годы коллеги достаточно долго искали по ней решение. Подремонтировали сети, заменили окна. Но нужно добавить комфорта и сделать полноценный ремонт. Несмотря на то, что ребятишек в селе не так много, полагаю, решение должно быть принято побыстрее однозначно в их пользу. И, разумеется, при школе надо сделать либо мини-стадион, либо качественную спортплощадку», — написал Шумков.

Предполагается, что капремонт школьного здания пройдет в сжатые сроки — с мая по ноябрь 2023 года. Планируется заменить освещение в кабинетах, полы, отремонтировать вентиляцию. Предусмотрены деньги на закупку нового оборудования для классов.

Губернатор Вадим Шумков контролирует ход и качество выполнения ремонтов школ в Курганской области. Ранее он отмечал, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ. В ноябре он потребовал ускорить подрядчика с ремонтом школ в Белозерском округе.

Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров встретился с родителями учеников Боровлянской школы (Притобольный округ) и рассказал о предстоящем ремонте здания
Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров встретился с родителями учеников Боровлянской школы (Притобольный округ) и рассказал о предстоящем ремонте здания
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В селе Боровлянка Притобольного округа старую школу закроют на капитальный ремонт в 2024 году. Также рядом с учреждением планируется построить спортивную площадку или мини-стадион, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «В селе Боровлянка школа старая. В предыдущие годы коллеги достаточно долго искали по ней решение. Подремонтировали сети, заменили окна. Но нужно добавить комфорта и сделать полноценный ремонт. Несмотря на то, что ребятишек в селе не так много, полагаю, решение должно быть принято побыстрее однозначно в их пользу. И, разумеется, при школе надо сделать либо мини-стадион, либо качественную спортплощадку», — написал Шумков. Предполагается, что капремонт школьного здания пройдет в сжатые сроки — с мая по ноябрь 2023 года. Планируется заменить освещение в кабинетах, полы, отремонтировать вентиляцию. Предусмотрены деньги на закупку нового оборудования для классов. Губернатор Вадим Шумков контролирует ход и качество выполнения ремонтов школ в Курганской области. Ранее он отмечал, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ. В ноябре он потребовал ускорить подрядчика с ремонтом школ в Белозерском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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