14 ноября 2023

В Перми осудили экс-директора «Академии первых» за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, дело, судья, суд
Суд назначил Шевченко наказание в виде 4 лет лишения свободы Фото:

В Перми суд вынес приговор бывшему руководителю образовательной площадки для школьников «Академия первых» Павлу Шевченко. За мошенничество с закупкой его приговорили к четырем годам лишения свободы.

«В результате Павла Шевченко признали виновным по всем эпизодам и по совокупности назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года», — сообщает 59.RU. Также Шевченко должен возместить академии сумму причиненного ущерба в 1,13 млн рублей.

Гособвинитель заявил в суде, что Шевченко убедил родственника, работающего директором в ООО «Триплком» Станислава Белякова поучаствовать в процедуре закупки для академии. Белякову нужно было подписать договор на поставку оборудования для учреждения на сумму в 598 тысяч рублей и отдать деньги Шевченко. Сам экс-руководитель академии заявил, что уже приобрел комплекты оборудования для академии и хотел вернуть деньги. В суде Шевченко признал вину и просил назначить ему наказание в виде лишения свободы условно.

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В Перми суд вынес приговор бывшему руководителю образовательной площадки для школьников «Академия первых» Павлу Шевченко. За мошенничество с закупкой его приговорили к четырем годам лишения свободы. «В результате Павла Шевченко признали виновным по всем эпизодам и по совокупности назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года», — сообщает 59.RU. Также Шевченко должен возместить академии сумму причиненного ущерба в 1,13 млн рублей. Гособвинитель заявил в суде, что Шевченко убедил родственника, работающего директором в ООО «Триплком» Станислава Белякова поучаствовать в процедуре закупки для академии. Белякову нужно было подписать договор на поставку оборудования для учреждения на сумму в 598 тысяч рублей и отдать деньги Шевченко. Сам экс-руководитель академии заявил, что уже приобрел комплекты оборудования для академии и хотел вернуть деньги. В суде Шевченко признал вину и просил назначить ему наказание в виде лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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