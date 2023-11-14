В Перми осудили экс-директора «Академии первых» за мошенничество

Суд назначил Шевченко наказание в виде 4 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми суд вынес приговор бывшему руководителю образовательной площадки для школьников «Академия первых» Павлу Шевченко. За мошенничество с закупкой его приговорили к четырем годам лишения свободы.

«В результате Павла Шевченко признали виновным по всем эпизодам и по совокупности назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года», — сообщает 59.RU. Также Шевченко должен возместить академии сумму причиненного ущерба в 1,13 млн рублей.

Гособвинитель заявил в суде, что Шевченко убедил родственника, работающего директором в ООО «Триплком» Станислава Белякова поучаствовать в процедуре закупки для академии. Белякову нужно было подписать договор на поставку оборудования для учреждения на сумму в 598 тысяч рублей и отдать деньги Шевченко. Сам экс-руководитель академии заявил, что уже приобрел комплекты оборудования для академии и хотел вернуть деньги. В суде Шевченко признал вину и просил назначить ему наказание в виде лишения свободы условно.