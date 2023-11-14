14 ноября 2023

В ЯНАО росгвардейцы боятся остаться без работы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, автомат, оружие, силовик, чп, росгвардия, росгвардеец
Штат салехардского подразделения Росгвардии пополнят силовики из Ставрополья Фото:

Начальник салехардского подразделения Управления Росгвардии по ЯНАО Андрей Биль решил залатать кадровую дыру в ведомстве при помощи иногородних сотрудников, из-за чего старослужащие начали переживать за свое место. Как сообщают URA.RU источники в силовых структурах, на службу в ЯНАО Биль позвал силовиков из Ставрополья.

«В Салехард из Ставрополья уже приехало три человека (все выходцы с Кавказа) вместе с командиром, который обещает Билю переманить на север еще около 15 силовиков», — сообщил источник. Инсайдеры считают, что начальник не только решает кадровый вопрос, но и специально разбавляет коллектив варягами, чтобы укрепиться в должности руководителя, поскольку со старыми сотрудниками взаимопонимания не находит.

В пресс-службу ямальского Управления Росгвардии агентство направило запрос с просьбой прокомментировать, ожидают ли в Салехарде прибытие новых росгвардейцев. «Сообщаем, что несколько сотрудников вневедомственной охраны из Ставропольского края проходят службу в условиях Крайнего Севера в подразделении вневедомственной охраны по г. Салехарду», — ответили там.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальское Управление Росгвардии столкнулось с острой нехваткой кадров. Новых сотрудников искали через соцсети.

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Начальник салехардского подразделения Управления Росгвардии по ЯНАО Андрей Биль решил залатать кадровую дыру в ведомстве при помощи иногородних сотрудников, из-за чего старослужащие начали переживать за свое место. Как сообщают URA.RU источники в силовых структурах, на службу в ЯНАО Биль позвал силовиков из Ставрополья. «В Салехард из Ставрополья уже приехало три человека (все выходцы с Кавказа) вместе с командиром, который обещает Билю переманить на север еще около 15 силовиков», — сообщил источник. Инсайдеры считают, что начальник не только решает кадровый вопрос, но и специально разбавляет коллектив варягами, чтобы укрепиться в должности руководителя, поскольку со старыми сотрудниками взаимопонимания не находит. В пресс-службу ямальского Управления Росгвардии агентство направило запрос с просьбой прокомментировать, ожидают ли в Салехарде прибытие новых росгвардейцев. «Сообщаем, что несколько сотрудников вневедомственной охраны из Ставропольского края проходят службу в условиях Крайнего Севера в подразделении вневедомственной охраны по г. Салехарду», — ответили там. Ранее URA.RU сообщало, что ямальское Управление Росгвардии столкнулось с острой нехваткой кадров. Новых сотрудников искали через соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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