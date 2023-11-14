Штат салехардского подразделения Росгвардии пополнят силовики из Ставрополья Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальник салехардского подразделения Управления Росгвардии по ЯНАО Андрей Биль решил залатать кадровую дыру в ведомстве при помощи иногородних сотрудников, из-за чего старослужащие начали переживать за свое место. Как сообщают URA.RU источники в силовых структурах, на службу в ЯНАО Биль позвал силовиков из Ставрополья.

«В Салехард из Ставрополья уже приехало три человека (все выходцы с Кавказа) вместе с командиром, который обещает Билю переманить на север еще около 15 силовиков», — сообщил источник. Инсайдеры считают, что начальник не только решает кадровый вопрос, но и специально разбавляет коллектив варягами, чтобы укрепиться в должности руководителя, поскольку со старыми сотрудниками взаимопонимания не находит.

В пресс-службу ямальского Управления Росгвардии агентство направило запрос с просьбой прокомментировать, ожидают ли в Салехарде прибытие новых росгвардейцев. «Сообщаем, что несколько сотрудников вневедомственной охраны из Ставропольского края проходят службу в условиях Крайнего Севера в подразделении вневедомственной охраны по г. Салехарду», — ответили там.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальское Управление Росгвардии столкнулось с острой нехваткой кадров. Новых сотрудников искали через соцсети.