Памфилова: РФ создала самую открытую избирательную систему, не имеющую аналогов

15 ноября 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова заявила об уникальности избирательной системы в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Избирательная система в России не имеет аналогов в мире и является самой открытой и прозрачной. Такое заявление сделала председатель Избиркома Элла Памфилова в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями избиркомов. «Мы за эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире, ну, уж точно самую открытую и прозрачную. Аналогов в мире нет», — заявила Элла Памфилова. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Путин заявил, что проведение честных выборов в РФ является важнейшим критерием стабильности внутренней политики страны. Российский лидер также наградил Памфилову Орденом за заслуги перед отечеством II степени.

Избирательная система в России не имеет аналогов в мире и является самой открытой и прозрачной. Такое заявление сделала председатель Избиркома Элла Памфилова в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями избиркомов. «Мы за эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире, ну, уж точно самую открытую и прозрачную. Аналогов в мире нет», — заявила Элла Памфилова. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Путин заявил, что проведение честных выборов в РФ является важнейшим критерием стабильности внутренней политики страны. Российский лидер также наградил Памфилову Орденом за заслуги перед отечеством II степени.