Памфилова: РФ создала самую открытую избирательную систему, не имеющую аналогов

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Брифинг с Эллой Памфиловой. Уполномоченным по правам человека РФ. Екатеринбург, памфилова элла
Элла Памфилова заявила об уникальности избирательной системы в России Фото:

Избирательная система в России не имеет аналогов в мире и является самой открытой и прозрачной. Такое заявление сделала председатель Избиркома Элла Памфилова в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями избиркомов.

«Мы за эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире, ну, уж точно самую открытую и прозрачную. Аналогов в мире нет», — заявила Элла Памфилова. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24».

Путин заявил, что проведение честных выборов в РФ является важнейшим критерием стабильности внутренней политики страны. Российский лидер также наградил Памфилову Орденом за заслуги перед отечеством II степени.

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Избирательная система в России не имеет аналогов в мире и является самой открытой и прозрачной. Такое заявление сделала председатель Избиркома Элла Памфилова в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями избиркомов. «Мы за эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире, ну, уж точно самую открытую и прозрачную. Аналогов в мире нет», — заявила Элла Памфилова. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Путин заявил, что проведение честных выборов в РФ является важнейшим критерием стабильности внутренней политики страны. Российский лидер также наградил Памфилову Орденом за заслуги перед отечеством II степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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