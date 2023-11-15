Памфилова: РФ создала самую открытую избирательную систему, не имеющую аналогов

Избирательная система в России не имеет аналогов в мире и является самой открытой и прозрачной. Такое заявление сделала председатель Избиркома Элла Памфилова в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями избиркомов.
«Мы за эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире, ну, уж точно самую открытую и прозрачную. Аналогов в мире нет», — заявила Элла Памфилова. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24».
Путин заявил, что проведение честных выборов в РФ является важнейшим критерием стабильности внутренней политики страны. Российский лидер также наградил Памфилову Орденом за заслуги перед отечеством II степени.
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