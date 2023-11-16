Блогер Шабутдинов сравнил свое нахождение в СИЗО с отпуском

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Шабутдинов рассказал, что в СИЗО его не отвлекает телефон и соцсети Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов назвал свое пребывание в СИЗО отпуском. Фигурант уголовного дела о мошенничестве заявил, что теперь его ум «на свободе».

«Чувствую себя лучше, чем на воле. В СИЗО — свободен твой ум. Нет телефона и соцсетей», — приводят слова Шабутдинова «Известия».

Таганский городской суд отправил в СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова под арест 4 ноября, сообщает MK.RU. Блогеру грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В камере он встретил единомышленников, которые делятся с ним едой.

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Блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов назвал свое пребывание в СИЗО отпуском. Фигурант уголовного дела о мошенничестве заявил, что теперь его ум «на свободе». «Чувствую себя лучше, чем на воле. В СИЗО — свободен твой ум. Нет телефона и соцсетей», — приводят слова Шабутдинова «Известия». Таганский городской суд отправил в СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова под арест 4 ноября, сообщает MK.RU. Блогеру грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В камере он встретил единомышленников, которые делятся с ним едой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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