Блогер Шабутдинов сравнил свое нахождение в СИЗО с отпуском

Шабутдинов рассказал, что в СИЗО его не отвлекает телефон и соцсети
новость из сюжетаНа блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве
Блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов назвал свое пребывание в СИЗО отпуском. Фигурант уголовного дела о мошенничестве заявил, что теперь его ум «на свободе».
«Чувствую себя лучше, чем на воле. В СИЗО — свободен твой ум. Нет телефона и соцсетей», — приводят слова Шабутдинова «Известия».
Таганский городской суд отправил в СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова под арест 4 ноября, сообщает
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!