Блогер Шабутдинов сравнил свое нахождение в СИЗО с отпуском

Шабутдинов рассказал, что в СИЗО его не отвлекает телефон и соцсети Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов назвал свое пребывание в СИЗО отпуском. Фигурант уголовного дела о мошенничестве заявил, что теперь его ум «на свободе».

«Чувствую себя лучше, чем на воле. В СИЗО — свободен твой ум. Нет телефона и соцсетей», — приводят слова Шабутдинова «Известия».