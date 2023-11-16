Helsingin Sanomat: Финляндия оставит несколько пунктов на границе с РФ открытыми

Финляндия закроет пропускные пункты на границе с Россией. Однако некоторые погранпереходы останутся открытыми, сообщили в газете Helsingin Sanomat.
«Финляндия закрывает несколько пограничных переходов на восточной границе, но не все», — написали в издании. Также ожидается, что финское правительство объявит о закрытии пропускных пунктов 16 ноября в 14:30 по мск.
Ранее финские СМИ писали, что страна планирует закрыть погранпереходы на границе с Россией. По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, такое решение может быть принято из-за неконтролируемого потока беженцев из разных стран, которым российские пограничники якобы не препятствуют при пересечении границы, пишет RT.
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