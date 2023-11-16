Тюменские таксисты массово уходят из «Яндекс Go»

В Тюмени частные фирмы такси переманивают водителей у агрегатора «Яндекс. Go»

17 ноября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Водители такси уходят из «Яндекс. Go» к частникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области частные фирмы такси переманивают водителей у агрегатора «Яндекс. Go», обещая им более выгодные условия работы. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. По его словам, на этом фоне в регионе может резко вырасти стоимость такси. «В Тюменской области еще остались небольшие фирмы такси, которые продолжают работать через диспетчеров, а не с помощью приложений. Вот они и стали переманивать водителей из „Яндекс. Go“: пользуются тем, что последние недовольны условиями работы, которые предлагает агрегатор», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что таксистов, в частности, не устраивает, что с каждой поездки они обязаны платить процент не только агрегатору, но и таксопаркам, с которыми у них заключен договор. «Помимо комиссий водителям не нравится, что им могут заблокировать доступ к работе после двух — трех жалоб пассажиров. Частники же обещают таксистам, что не будут увольнять их из-за недовольных клиентов. Самое интересное, что если тенденция с миграцией водителей из „Яндекс. Go“ в частные фирмы продолжится, то стоимость услуг городских перевозок вырастет. То есть, за все эти междоусобицы в конечном итоге будут платить пассажиры», — добавил инсайдер агентства. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени стали чаще жаловаться на качество работы таксистов, сотрудничающих с агрегатором «Яндекс. Go». При этом, некоторые пассажиры специально снижают рейтинг водителям, чтобы тех отстранили от работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области частные фирмы такси переманивают водителей у агрегатора «Яндекс. Go», обещая им более выгодные условия работы. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. По его словам, на этом фоне в регионе может резко вырасти стоимость такси. «В Тюменской области еще остались небольшие фирмы такси, которые продолжают работать через диспетчеров, а не с помощью приложений. Вот они и стали переманивать водителей из „Яндекс. Go“: пользуются тем, что последние недовольны условиями работы, которые предлагает агрегатор», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что таксистов, в частности, не устраивает, что с каждой поездки они обязаны платить процент не только агрегатору, но и таксопаркам, с которыми у них заключен договор. «Помимо комиссий водителям не нравится, что им могут заблокировать доступ к работе после двух — трех жалоб пассажиров. Частники же обещают таксистам, что не будут увольнять их из-за недовольных клиентов. Самое интересное, что если тенденция с миграцией водителей из „Яндекс. Go“ в частные фирмы продолжится, то стоимость услуг городских перевозок вырастет. То есть, за все эти междоусобицы в конечном итоге будут платить пассажиры», — добавил инсайдер агентства. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени стали чаще жаловаться на качество работы таксистов, сотрудничающих с агрегатором «Яндекс. Go». При этом, некоторые пассажиры специально снижают рейтинг водителям, чтобы тех отстранили от работы.