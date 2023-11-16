Астраханские чиновники в момент ЧП оказались не на местах

В момент обрушения жилого дома чиновников не оказалось на рабочем месте (архивное фото)
новость из сюжетаВ Астрахани обрушился жилой дом
Астраханских чиновников в момент обрушения жилого дома в Астрахани не оказалось на рабочем месте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Марина Иконникова.
«Нахожусь на конференции сейчас. Завтра позвоните, все узнаю», — сказала Марина Иконникова корреспонденту агентства.
До этого также сообщалось, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин также находится не в городе. В Астрахани рухнул жилой дом. Как рассказал один из очевидцев, сотрудники МЧС приехали на место через пять минут после звонка.
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