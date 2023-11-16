Из Челябинска до Карталов запустят две дополнительные «Ласточки»

17 ноября 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Электрички по маршруту Челябинск-Карталы будут ходить чаще с 1 января 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Южноуральская железная дорога назначила два дополнительных пригородных скоростных поезда «Ласточка» из Челябинска до Карталов, которые запустят с начала 2024 года. Об этом 17 ноября рассказали в пресс-службе миндортранса региона. «По маршруту Челябинск — Карталы — Челябинск осуществляют движение скоростные пригородные поезда „Ласточка“ №№ 7901,7902,7903,7904. В начале 2024 года планируется запуск третьей дневной пары пригородных поездов „Ласточка“», — сообщили в миндортрансе региона. Как сообщает издание «74.ру», наполняемость поездов на маршруте до Карталов составляет не более 25%. Но с 1 сентября по пятницам, в выходные и праздничные дни мест в вагонах стало не хватать. По этой причине с 1 января 2024 года скоростных электричек станет больше. Также в праздничные дни будет увеличен подвижной состав, который следует из Челябинска в Бакал.

Южноуральская железная дорога назначила два дополнительных пригородных скоростных поезда «Ласточка» из Челябинска до Карталов, которые запустят с начала 2024 года. Об этом 17 ноября рассказали в пресс-службе миндортранса региона. «По маршруту Челябинск — Карталы — Челябинск осуществляют движение скоростные пригородные поезда „Ласточка“ №№ 7901,7902,7903,7904. В начале 2024 года планируется запуск третьей дневной пары пригородных поездов „Ласточка“», — сообщили в миндортрансе региона. Как сообщает издание «74.ру», наполняемость поездов на маршруте до Карталов составляет не более 25%. Но с 1 сентября по пятницам, в выходные и праздничные дни мест в вагонах стало не хватать. По этой причине с 1 января 2024 года скоростных электричек станет больше. Также в праздничные дни будет увеличен подвижной состав, который следует из Челябинска в Бакал.