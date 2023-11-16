16 ноября 2023

Из Челябинска до Карталов запустят две дополнительные «Ласточки»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электропоезд "Ласточка". Челябинск – Магнитогорск, вокзал, электропоезд ласточка, жд, ночь
Электрички по маршруту Челябинск-Карталы будут ходить чаще с 1 января 2024 года Фото:

Южноуральская железная дорога назначила два дополнительных пригородных скоростных поезда «Ласточка» из Челябинска до Карталов, которые запустят с начала 2024 года. Об этом 17 ноября рассказали в пресс-службе миндортранса региона.

«По маршруту Челябинск — Карталы — Челябинск осуществляют движение скоростные пригородные поезда „Ласточка“ №№ 7901,7902,7903,7904. В начале 2024 года планируется запуск третьей дневной пары пригородных поездов „Ласточка“», — сообщили в миндортрансе региона.

Как сообщает издание «74.ру», наполняемость поездов на маршруте до Карталов составляет не более 25%. Но с 1 сентября по пятницам, в выходные и праздничные дни мест в вагонах стало не хватать. По этой причине с 1 января 2024 года скоростных электричек станет больше. Также в праздничные дни будет увеличен подвижной состав, который следует из Челябинска в Бакал.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Южноуральская железная дорога назначила два дополнительных пригородных скоростных поезда «Ласточка» из Челябинска до Карталов, которые запустят с начала 2024 года. Об этом 17 ноября рассказали в пресс-службе миндортранса региона. «По маршруту Челябинск — Карталы — Челябинск осуществляют движение скоростные пригородные поезда „Ласточка“ №№ 7901,7902,7903,7904. В начале 2024 года планируется запуск третьей дневной пары пригородных поездов „Ласточка“», — сообщили в миндортрансе региона. Как сообщает издание «74.ру», наполняемость поездов на маршруте до Карталов составляет не более 25%. Но с 1 сентября по пятницам, в выходные и праздничные дни мест в вагонах стало не хватать. По этой причине с 1 января 2024 года скоростных электричек станет больше. Также в праздничные дни будет увеличен подвижной состав, который следует из Челябинска в Бакал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...