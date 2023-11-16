Осужден челябинец, погубивший в ДТП сестру-подростка

17 ноября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Суд обязал молодого человека выплатить 1 млн рублей матери погибшей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Карталинский горсуд Челябинской области вынес приговор водителю, совершившему ДТП, в котором погибла его несовершеннолетняя сестра. Об этом URA.RU сообщили 17 ноября в пресс-службе суда. «Суд признал виновным 23-летнего карталинца по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В результате ДТП погибла его 16-летняя сестра, которая была вместе с ним в машине», — уточнили в пресс-службе. Суд установил, что в августе молодой человек ехал из Карталов в поселок Бреды со скоростью 140 километров в час при допустимой в 90 километров в час. На перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, он не пропустил грузовик, в результате чего произошло столкновение. Сестра подсудимого скончалась при транспортировке в больницу от полученных травм. С учетом смягчающих обстоятельств, признания вины, общественной опасности и степени тяжести содеянного суд назначил ему наказание в виде лишения свободы по правилам ч.1,5 ст. 62 УК РФ, но с применением ст. 73 УК РФ. Судья решил, что исправление виновного возможно без реального отбывания наказания. Мать подростка потребовала компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, 200 тысяч из которых виновный уже возместил.

Карталинский горсуд Челябинской области вынес приговор водителю, совершившему ДТП, в котором погибла его несовершеннолетняя сестра. Об этом URA.RU сообщили 17 ноября в пресс-службе суда. «Суд признал виновным 23-летнего карталинца по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В результате ДТП погибла его 16-летняя сестра, которая была вместе с ним в машине», — уточнили в пресс-службе. Суд установил, что в августе молодой человек ехал из Карталов в поселок Бреды со скоростью 140 километров в час при допустимой в 90 километров в час. На перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, он не пропустил грузовик, в результате чего произошло столкновение. Сестра подсудимого скончалась при транспортировке в больницу от полученных травм. С учетом смягчающих обстоятельств, признания вины, общественной опасности и степени тяжести содеянного суд назначил ему наказание в виде лишения свободы по правилам ч.1,5 ст. 62 УК РФ, но с применением ст. 73 УК РФ. Судья решил, что исправление виновного возможно без реального отбывания наказания. Мать подростка потребовала компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, 200 тысяч из которых виновный уже возместил.