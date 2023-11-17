Первые суда с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо

17 ноября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Суда с российской пшеницей прибудут в Африку в конце ноября или начале декабря, заявил Дмитрий Патрушев Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Два судна с пшеницей из России уже отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Их прибытие в пункт назначения ожидается в конце ноября или начале декабря. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. «Первые два судна с гуманитарной пшеницей РФ по 25 тысяч тонн каждое вышли в Сомали и Буркина-Фасо», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что другие суда, направленные в Центрально-Африканскую республику, Зимбабве, Мали и Эритрею, будут загружены пшеницей в ближайшее время и отправлены в эти страны до конца 2023 года. Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и Африки. Пшеница продается без дисконта. Поставки в различные страны, включая Турцию, Йемен и Египет, выросли в три с половиной раза. Надежная репутация России как поставщика обеспечивает спрос на ее пшеницу. Запад создает препятствия для поставок зерна и удобрений РФ в страны Африки, заявил президент страны Владимир Путин. Он также отметил, что западные страны лицемерно обвиняют Россию в проблемах на мировом продовольственном рынке, передает RT.

Два судна с пшеницей из России уже отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Их прибытие в пункт назначения ожидается в конце ноября или начале декабря. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. «Первые два судна с гуманитарной пшеницей РФ по 25 тысяч тонн каждое вышли в Сомали и Буркина-Фасо», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что другие суда, направленные в Центрально-Африканскую республику, Зимбабве, Мали и Эритрею, будут загружены пшеницей в ближайшее время и отправлены в эти страны до конца 2023 года. Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и Африки. Пшеница продается без дисконта. Поставки в различные страны, включая Турцию, Йемен и Египет, выросли в три с половиной раза. Надежная репутация России как поставщика обеспечивает спрос на ее пшеницу. Запад создает препятствия для поставок зерна и удобрений РФ в страны Африки, заявил президент страны Владимир Путин. Он также отметил, что западные страны лицемерно обвиняют Россию в проблемах на мировом продовольственном рынке, передает RT.