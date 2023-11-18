Глава МИД Венгрии: в ЕС считают конфликт на Украине компьютерной игрой Fortnite

18 ноября 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Петер Сийярто считает, что значительная часть политической элиты ЕС почти потеряла рассудок Фото: Dean Calma / IAEA Лидеры стран Евросоюза (ЕС) страдают военным психозом и пытаются управлять конфликтом на Украине, воображая себя в компьютерной онлайн-игре Fortnite. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «[Среди лидеров ЕС] есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite, и по какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир», — сказал Сийярто на съезде правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС. Он подчеркнул, что немалая часть европейской политической элиты практически «потеряла рассудок». Глава МИД отметил, что поставки вооружения для ВСУ лишь затянут конфликт. Он уточнил, что для спасения жизней людей необходимо прекратить огонь и начать мирные переговоры. 17 октября Петер Сийярто заявил, что в венгерско-российском сотрудничестве необходимо сохранить все, что можно спасти от санкционных мер. Он особенно подчеркнул важность взаимодействия стран в областях энергетики и экономики.

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) страдают военным психозом и пытаются управлять конфликтом на Украине, воображая себя в компьютерной онлайн-игре Fortnite. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «[Среди лидеров ЕС] есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite, и по какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир», — сказал Сийярто на съезде правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС. Он подчеркнул, что немалая часть европейской политической элиты практически «потеряла рассудок». Глава МИД отметил, что поставки вооружения для ВСУ лишь затянут конфликт. Он уточнил, что для спасения жизней людей необходимо прекратить огонь и начать мирные переговоры. 17 октября Петер Сийярто заявил, что в венгерско-российском сотрудничестве необходимо сохранить все, что можно спасти от санкционных мер. Он особенно подчеркнул важность взаимодействия стран в областях энергетики и экономики.