В результате ДТП пешеход скончался на месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске автобус №71 на улице Братьев Кашириных 20 ноября насмерть сбил мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

«По предварительным данным, водитель женщина 1986 года рождения, управляя автобусом Лиаз (маршрут 71), совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход мужчина от полученных травм скончался на месте», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД по Челябинску уточнили, что ДТП произошло около 14.40 часов напротив дома №75 по улице Братьев Кашириных. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.