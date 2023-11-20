В Челябинске автобус насмерть сбил человека. Фото

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В результате ДТП пешеход скончался на месте Фото:

В Челябинске автобус №71 на улице Братьев Кашириных 20 ноября насмерть сбил мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

«По предварительным данным, водитель женщина 1986 года рождения, управляя автобусом Лиаз (маршрут 71), совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход мужчина от полученных травм скончался на месте», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД по Челябинску уточнили, что ДТП произошло около 14.40 часов напротив дома №75 по улице Братьев Кашириных. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.

Пешехода извлекали из-под автобуса сотрудники МЧС
Пешехода извлекали из-под автобуса сотрудники МЧС

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В Челябинске автобус №71 на улице Братьев Кашириных 20 ноября насмерть сбил мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. «По предварительным данным, водитель женщина 1986 года рождения, управляя автобусом Лиаз (маршрут 71), совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход мужчина от полученных травм скончался на месте», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ГИБДД по Челябинску уточнили, что ДТП произошло около 14.40 часов напротив дома №75 по улице Братьев Кашириных. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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