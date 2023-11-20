В мире Украина На Украине хотят конфисковать оператора «Киевстар», ранее связанного с бизнесменами РФ Офис Зеленского: активы «Киевстар» хотят конфисковать из-за связи Фридманом 21 ноября 2023 в 01:37 Размер текста - 17 + К началу СВО «Киевстар» был крупнейшим мобильным оператором на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Киеве рассматривают возможность конфискации активов мобильного оператора «Киевстар». Компания ранее принадлежала российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. «Сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией компании [„Киевстар“]» — отметил Ростислав Шурма в интервью украинскому изданию «Экономическая правда». На данный момент неизвестно, идет речь о полной конфискации или — о какой-либо доле компании. В октябре украинский суд арестовал акции мобильного оператора «Лайфселл», компанию контролировали Фридман, Авен и Косогов. Ранее Служба безопасности Украины отобрала все активы российских предпринимателей. Стоимость имущества превысила 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей — прим URA.RU). По версии силовиков, Фридман, Авен и Косогов причастны к финансированию ВС РФ и якобы входили в окружение президента России Владимира Путина. В Киеве рассматривают возможность конфискации активов мобильного оператора «Киевстар». Компания ранее принадлежала российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. «Сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией компании [„Киевстар“]» — отметил Ростислав Шурма в интервью украинскому изданию «Экономическая правда». На данный момент неизвестно, идет речь о полной конфискации или — о какой-либо доле компании. В октябре украинский суд арестовал акции мобильного оператора «Лайфселл», компанию контролировали Фридман, Авен и Косогов. Ранее Служба безопасности Украины отобрала все активы российских предпринимателей. Стоимость имущества превысила 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей — прим URA.RU). По версии силовиков, Фридман, Авен и Косогов причастны к финансированию ВС РФ и якобы входили в окружение президента России Владимира Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям