На Украине хотят конфисковать оператора «Киевстар», ранее связанного с бизнесменами РФ

В Киеве рассматривают возможность конфискации активов мобильного оператора «Киевстар». Компания ранее принадлежала российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.
«Сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией компании [„Киевстар“]» — отметил Ростислав Шурма в интервью украинскому изданию «Экономическая правда». На данный момент неизвестно, идет речь о полной конфискации или — о какой-либо доле компании.
В октябре украинский суд арестовал акции мобильного оператора «Лайфселл», компанию контролировали Фридман, Авен и Косогов. Ранее Служба безопасности Украины отобрала все активы российских предпринимателей. Стоимость имущества превысила 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей — прим URA.RU). По версии силовиков, Фридман, Авен и Косогов причастны к финансированию ВС РФ и якобы входили в окружение президента России Владимира Путина.
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