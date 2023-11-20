Свердловский архитектор-взяточник досрочно выйдет на свободу

Бывший главный архитектор Первоуральска (Свердловская область) Константин Гартман выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО), сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Мужчина должен был находиться в колонии до 2026 года.
«Изложив обстоятельства дела, доводы апелляционного представления, Свердловский областной суд изменил постановление суда первой инстанции, уточнив срок, на который осужденный подлежит условно-досрочному освобождению с учетом производства по апелляционному материалу — один год 11 месяцев и 26 дней. В остальной части постановление Чкаловского райсуда оставлено без изменений», — говорится в сообщении.
Уголовное дело против Гартмана было возбуждено по материалам прокурорской проверки. По версии следствия, Гартман предложил директору одной из строительных компаний свое покровительство, за это предприниматель передал ему 250 тысяч рублей. Также чиновник получил в безвозмездное пользование два парковочных места на закрытом паркинге в Первоуральске. В 2019 году Гартмана приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.