Снегопад парализовал движение в Перми. Скрин

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Стрежевская переправа. Излучинск, очередь , пробка, зима, переправа, затор
Транспорт стоит в десятибалльных пробках Фото:

В Перми мощный снегопад парализовал движение на городских дорогах. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожную ситуацию на 17:45 в максимальные 10 баллов.

Сейчас, по данным сервиса, движение затруднено на шоссе Космонавтов, улицах Окулова, Малкова, Стаханова, Куйбышева, Попова, Спешилова, Комсомольском проспекте, Чкалова, Героев Хасана, Уральской, Соликамской и ряде других. Также пользователи сервиса сообщают о том, что на Чкаловской дамбе произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия.

Ранее сегодня синоптики предупредили горожан об «очень сильных снегопадах». На двух федеральных трассах введено ограничение на передвижение транспорта. Госавтоинспекция призвала автовладельцев не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

В Перми зафиксированы десятибалльные пробки
В Перми зафиксированы десятибалльные пробки

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В Перми мощный снегопад парализовал движение на городских дорогах. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожную ситуацию на 17:45 в максимальные 10 баллов. Сейчас, по данным сервиса, движение затруднено на шоссе Космонавтов, улицах Окулова, Малкова, Стаханова, Куйбышева, Попова, Спешилова, Комсомольском проспекте, Чкалова, Героев Хасана, Уральской, Соликамской и ряде других. Также пользователи сервиса сообщают о том, что на Чкаловской дамбе произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия. Ранее сегодня синоптики предупредили горожан об «очень сильных снегопадах». На двух федеральных трассах введено ограничение на передвижение транспорта. Госавтоинспекция призвала автовладельцев не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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