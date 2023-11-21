Транспорт стоит в десятибалльных пробках Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Перми мощный снегопад парализовал движение на городских дорогах. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожную ситуацию на 17:45 в максимальные 10 баллов.

Сейчас, по данным сервиса, движение затруднено на шоссе Космонавтов, улицах Окулова, Малкова, Стаханова, Куйбышева, Попова, Спешилова, Комсомольском проспекте, Чкалова, Героев Хасана, Уральской, Соликамской и ряде других. Также пользователи сервиса сообщают о том, что на Чкаловской дамбе произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия.

Ранее сегодня синоптики предупредили горожан об «очень сильных снегопадах». На двух федеральных трассах введено ограничение на передвижение транспорта. Госавтоинспекция призвала автовладельцев не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.