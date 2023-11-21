Армения отказалась ехать на саммит ОДКБ

21 ноября 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Армения продолжает провоцировать Россию Фото: Георгий Бергал © URA.RU Представители Армении отказались от участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится в Минске 22 ноября. Об этом сообщил источник. «Заседание СМИД состоится в Минске 22 ноября. Армения не будет на нем представлена», — заявил ТАСС источник, отвечая на вопрос представительства Армении в предстоящем саммите ОДКБ. Стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию. Об этом ранее заявил политолог Сергей Марков. Политолог отметил, что помимо стратегии у правительства Армении есть определенная тактика. Она заключается в том, чтобы спровоцировать Россию на жесткие заявления, которые позволят Еревану окончательно выйти из ОДКБ и Евразийского экономического сообщества. Армения также попросила ОДКБ 20 снять с повестки саммита документ о помощи республике, сообщает Life . Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Представители Армении отказались от участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится в Минске 22 ноября. Об этом сообщил источник. «Заседание СМИД состоится в Минске 22 ноября. Армения не будет на нем представлена», — заявил ТАСС источник, отвечая на вопрос представительства Армении в предстоящем саммите ОДКБ. Стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию. Об этом ранее заявил политолог Сергей Марков. Политолог отметил, что помимо стратегии у правительства Армении есть определенная тактика. Она заключается в том, чтобы спровоцировать Россию на жесткие заявления, которые позволят Еревану окончательно выйти из ОДКБ и Евразийского экономического сообщества. Армения также попросила ОДКБ 20 снять с повестки саммита документ о помощи республике, сообщает Life. Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.