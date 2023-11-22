Пермское УФАС проводит проверку птицефабрик из-за повышения цен на яйца

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика рефтинская, производство
Цены на яйца в октябре 2023 года выросли на 15% Фото:

Управление Федеральной антимонопольной службы в Пермском крае ищет признаки картельного сговора, в который могли вступить производители куриных яиц. Ведомство начало проверку из-за повышения цен на яйца.

«Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения Закона о защите конкуренции ведомство сможет сделать после анализа всей информации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, если сотрудники ведомства найдут нарушение антимонопольного закона, компаниям грозят штрафы. Также птицефабрикам за вступление в картельный сговор грозит уголовная ответственность.

По данным Пермьстата в октябре 2023 года цены на яйца в регионе выросли на 15%. Также на 8,9% подорожало оливковое масло, томатные консервы стали дороже на 7,8%, а стоимость хлебобулочных изделий повысилась на 4,2%.

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Управление Федеральной антимонопольной службы в Пермском крае ищет признаки картельного сговора, в который могли вступить производители куриных яиц. Ведомство начало проверку из-за повышения цен на яйца. «Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения Закона о защите конкуренции ведомство сможет сделать после анализа всей информации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, если сотрудники ведомства найдут нарушение антимонопольного закона, компаниям грозят штрафы. Также птицефабрикам за вступление в картельный сговор грозит уголовная ответственность. По данным Пермьстата в октябре 2023 года цены на яйца в регионе выросли на 15%. Также на 8,9% подорожало оливковое масло, томатные консервы стали дороже на 7,8%, а стоимость хлебобулочных изделий повысилась на 4,2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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