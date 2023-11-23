Тюменскую школу атаковали тараканы

Регулярная дезинсекция не помогает в борьбе с насекомыми Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени в первом корпусе школы №63 родители учеников пожаловались на тараканов. По их словам, дезинфекцию в учреждении проводят, однако дети все равно встречают насекомых.

«В школа №63 в первом корпусе столько тараканов, это просто кошмар. Каждый день боюсь, что принесут их к нам домой. Мой ребенок во время каникул ходил на тренировки в школу, тараканы ходили толпой. Не знаю, может быть действительно проводилась дезинфекция, но если дырки или щели не закрыты, то тараканы снова будут заходить, как к себе домой», — написала мама одного из учеников.

В городском департаменте образования агентству рассказали, что дезинсекция в школе проводится регулярно. Следующая обработка запланирована на 24 ноября. Отмечается, что дезинсекция проходит в выходные дни или в вечернее время, так как в присутствии людей не рекомендуется проведение подобных мероприятий. «За летний период обработки проводились трижды: 24 июня, 22 июля, 26 августа. Также дезинсекция была проведена 22 сентября, 6 и 29 октября. Следующая обработка помещений первого корпуса запланирована на 24 ноября», — добавили в департаменте.

Это не первое учебное заведение в Тюмени, где родители и ученики жалуются на тараканов. Ранее URA.RU писало, что нашествие насекомых заметили в школах №27 и 68.