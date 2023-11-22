ХМАО оказался лидером в РФ по количеству сирот, устроенных в семьи

23 ноября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

В ХМАО 99,9% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях усыновителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Югра занимает первую позицию в рейтинге регионов России с наименьшим количеством детей, оставшихся без опеки взрослых. Об этом заместитель директора депсоцразвития ХМАО Светлана Круглова сообщила в прямом эфире окружного ЦУРа. «В текущем году количество учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в 2 раза. 99,9% детей сегодня в Югре воспитываются в семьях граждан. Усыновлен каждый третий. И это лучший показатель в стране», — заявила Круглова при подведении итогов года. По словам зам, директора окружного департамента социального развития, на сегодняшний день в Югре действует только одно учреждение для детей, оставшихся без попечения — это «Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию». Всего в нем воспитываются 10 детей. Круглова уверяет, что подобного результата удалось добиться после перехода органов опеки и попечительства в структуру депсоцразвития ХМАО. До этого полномочия органов опеки регулировало руководство муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ХМАО перевели управление органами опеки и попечительства на региональный уровень. Таким образом удалось создать централизованную систему, где в одном месте можно оформить меры поддержки, получить социальные услуги, а также обратиться к органам опеки и попечительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югра занимает первую позицию в рейтинге регионов России с наименьшим количеством детей, оставшихся без опеки взрослых. Об этом заместитель директора депсоцразвития ХМАО Светлана Круглова сообщила в прямом эфире окружного ЦУРа. «В текущем году количество учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в 2 раза. 99,9% детей сегодня в Югре воспитываются в семьях граждан. Усыновлен каждый третий. И это лучший показатель в стране», — заявила Круглова при подведении итогов года. По словам зам, директора окружного департамента социального развития, на сегодняшний день в Югре действует только одно учреждение для детей, оставшихся без попечения — это «Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию». Всего в нем воспитываются 10 детей. Круглова уверяет, что подобного результата удалось добиться после перехода органов опеки и попечительства в структуру депсоцразвития ХМАО. До этого полномочия органов опеки регулировало руководство муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ХМАО перевели управление органами опеки и попечительства на региональный уровень. Таким образом удалось создать централизованную систему, где в одном месте можно оформить меры поддержки, получить социальные услуги, а также обратиться к органам опеки и попечительства.