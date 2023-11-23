В Челябинской области нашли способ побороть дефицит медицинских кадров

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Студентов-медиков медтехникумы будут набирать целевым образом для работы в селе Фото:

В Челябинской области объявлен целевой набор студентов-медиков для работы в сельских и отдаленных территориях. Студенты-медики, обучающиеся по целевому набору, получат дополнительную ежемесячную выплату в тысячу рублей, сообщили URA.RU 23 ноября в пресс-службе регионального заксобрания.

«Со следующего года появится 380 целевых мест для обучения фельдшеров, которые затем поедут в сельские поселения и в отдаленные территории Челябинской области. Вопрос кадрового обеспечения среднего звена действительно актуальный и животрепещущий. В рамках рабочей группы при Законодательном собрании мы регулярно обсуждаем шаги по улучшению ситуации. Уверен, что такой масштабный целевой набор станет традицией, и недостаток медицинских специалистов среднего звена в регионе будет восполнен», — цитируют в пресс-службе ЗСО председателя комитета по социальной политике Сергея Буякова.

Ежемесячная денежная выплата в размере 1 000 рублей будет предоставляться каждому гражданину, обучающемуся в рамках договора о целевом обучении по программам среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Выплата будет предоставляться в течение учебного года — с 1 сентября по 30 июня.

Мера поддержки коснется студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. В соответствии с законопроектом, внесенным по инициативе губернатора Челябинской области, на 2024 год запланирована организация 380 таких учебных мест. Депутаты комитета по социальной политике ЗСО поддержали инициативу.

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В Челябинской области объявлен целевой набор студентов-медиков для работы в сельских и отдаленных территориях. Студенты-медики, обучающиеся по целевому набору, получат дополнительную ежемесячную выплату в тысячу рублей, сообщили URA.RU 23 ноября в пресс-службе регионального заксобрания. «Со следующего года появится 380 целевых мест для обучения фельдшеров, которые затем поедут в сельские поселения и в отдаленные территории Челябинской области. Вопрос кадрового обеспечения среднего звена действительно актуальный и животрепещущий. В рамках рабочей группы при Законодательном собрании мы регулярно обсуждаем шаги по улучшению ситуации. Уверен, что такой масштабный целевой набор станет традицией, и недостаток медицинских специалистов среднего звена в регионе будет восполнен», — цитируют в пресс-службе ЗСО председателя комитета по социальной политике Сергея Буякова. Ежемесячная денежная выплата в размере 1 000 рублей будет предоставляться каждому гражданину, обучающемуся в рамках договора о целевом обучении по программам среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Выплата будет предоставляться в течение учебного года — с 1 сентября по 30 июня. Мера поддержки коснется студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. В соответствии с законопроектом, внесенным по инициативе губернатора Челябинской области, на 2024 год запланирована организация 380 таких учебных мест. Депутаты комитета по социальной политике ЗСО поддержали инициативу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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