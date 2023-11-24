Свердловский зек-бизнесмен завоевал славу на СВО, рассказывая про «очко Зеленского»

Свердловский бизнесмен ушел из ИК на фронт и стал там известным писателем

24 ноября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Туленков попал на самую сложную линию обороны на фронте и начал описывать будни в своем дневнике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский бизнесмен Даниил Туленков ушел на СВО из колонии и попал в штурмовую роту «Шторм Z». На фронте раскрылся его писательский талант: мужчина пишет про солдатские будни, поклонники уже назвали его вторым Хэмингуэем. За две недели его telegram-канал набрал более 28 тысяч подписчиков. Что такое «очко Зеленского» и почему он про него пишет, Туленков объяснил в своих очерках и рассказал URA.RU. «Я сейчас делаю очерки о буднях СВО. Тема актуальная, интерес к ней в обществе есть. Больше я ничего не пишу. Работаю в телефоне. Почему начал писать? Потому что нет нужды придумывать сюжеты и образы — они вот, пред глазами. И понимаешь, что придумать это и невозможно», — ответил на вопросы корреспондента Туленков. На фронт Даниил ушел этим летом из ИК-53 Верхотурья, где успел отсидеть год за мошенничество. Свой приговор бизнесмен считает «чудовищным и несправедливым». «Махнув рукой, я подал заявку на участие в СВО. Лучше один раз напиться крови, чем триста лет жрать падаль©», — пишет в своих записках фронтовик, цитируя Пушкина. Сейчас писатель на штабной работе, но изначально в составе «Шторм Z» он попал в самое пекло — так называемое «очко Зеленского». Вот как описывал это место, частично занятое российскими войсками и ВСУ, боец в дневнике. «Уходя в лес, я оглядываюсь на ленту окопов за спиной. Где-то там, вдали, затаилось зловещее „очко Зеленского“. Где-то там, на подступах к нему, сжимая в окоченевший руке автомат, лежит мой товарищ, неплохой в принципе, хотя и непутевый по жизни, шебутной и какой-то „все у него через жопу“ парень. Мы спустились в окопы впятером, а уходим вчетвером. В моей жизни это в первый раз, но, к сожалению, не последний. „Очко Зеленского“ еще соберет свою кровавую жатву», — сказано в заметках уральца. «То, как Туленков описывает бои в районе Работино — это что-то потрясающее! Парень талантище! Даже не знаю, с кем его сравнить. Лучшее сравнение, наверное, Хемингуэй и Ремарк, оба воевавшие во время Первой мировой. Сравнения не побоюсь. Думаю, что мы наблюдаем сейчас восход звезды», — высказал мнение военкор Андрей Гусельников. После возвращения с СВО боец планирует заняться вплотную литературой и общественно-политической работой. «Если мне посчастливится выбраться из всего этого живым, я расскажу о том, что видел, и о том, в чем мне довелось участвовать. Возможно, это станет целью и смыслом моей оставшейся жизни», — сказал в одном из своих очерков Туленков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский бизнесмен Даниил Туленков ушел на СВО из колонии и попал в штурмовую роту «Шторм Z». На фронте раскрылся его писательский талант: мужчина пишет про солдатские будни, поклонники уже назвали его вторым Хэмингуэем. За две недели его telegram-канал набрал более 28 тысяч подписчиков. Что такое «очко Зеленского» и почему он про него пишет, Туленков объяснил в своих очерках и рассказал URA.RU. «Я сейчас делаю очерки о буднях СВО. Тема актуальная, интерес к ней в обществе есть. Больше я ничего не пишу. Работаю в телефоне. Почему начал писать? Потому что нет нужды придумывать сюжеты и образы — они вот, пред глазами. И понимаешь, что придумать это и невозможно», — ответил на вопросы корреспондента Туленков. На фронт Даниил ушел этим летом из ИК-53 Верхотурья, где успел отсидеть год за мошенничество. Свой приговор бизнесмен считает «чудовищным и несправедливым». «Махнув рукой, я подал заявку на участие в СВО. Лучше один раз напиться крови, чем триста лет жрать падаль©», — пишет в своих записках фронтовик, цитируя Пушкина. Сейчас писатель на штабной работе, но изначально в составе «Шторм Z» он попал в самое пекло — так называемое «очко Зеленского». Вот как описывал это место, частично занятое российскими войсками и ВСУ, боец в дневнике. «Уходя в лес, я оглядываюсь на ленту окопов за спиной. Где-то там, вдали, затаилось зловещее „очко Зеленского“. Где-то там, на подступах к нему, сжимая в окоченевший руке автомат, лежит мой товарищ, неплохой в принципе, хотя и непутевый по жизни, шебутной и какой-то „все у него через жопу“ парень. Мы спустились в окопы впятером, а уходим вчетвером. В моей жизни это в первый раз, но, к сожалению, не последний. „Очко Зеленского“ еще соберет свою кровавую жатву», — сказано в заметках уральца. «То, как Туленков описывает бои в районе Работино — это что-то потрясающее! Парень талантище! Даже не знаю, с кем его сравнить. Лучшее сравнение, наверное, Хемингуэй и Ремарк, оба воевавшие во время Первой мировой. Сравнения не побоюсь. Думаю, что мы наблюдаем сейчас восход звезды», — высказал мнение военкор Андрей Гусельников. После возвращения с СВО боец планирует заняться вплотную литературой и общественно-политической работой. «Если мне посчастливится выбраться из всего этого живым, я расскажу о том, что видел, и о том, в чем мне довелось участвовать. Возможно, это станет целью и смыслом моей оставшейся жизни», — сказал в одном из своих очерков Туленков.