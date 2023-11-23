23 ноября 2023

Художники съедутся пожить в Сысерть, чтобы придумать, как заработать на искусстве

В Сысерти в декабре запустят арт-резиденцию для художников и дизайнеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область
Арт-резиденция пройдет с 9 по 20 декабря Фото:

Команда лаборатории «Антихрупкость» и креативного кластера «На Заводе» запускает зимнюю арт-резиденцию в Сысерти (Свердловская область). Авторы проекта планируют вместе с художниками и дизайнерами создать предметы искусства, которые можно будет запустить в широкий тираж.

«В декабре 2023 года мы предлагаем вам создать объекты тиражного искусства и коллекционного дизайна, вдохновившись темой новой резиденции „Вещь не в себе“. Авторы смогут не только создать актуальный дизайн или предмет искусства, но и заработать на этом», — заявляют организаторы на официальном сайте мероприятия. В результате лаборатории появится 40 паблик-арт объектов в историческом центре Сысерти на территории завода Турчаниновых-Соломирских.

Авторы смогут жить в Сысерти или ездить туда на трансфере и питаться. Также будет предусмотрена неформальная и образовательная программа: экскурсии, лекции, погружение в контекст Сысерти и Урала, мини-вечеринки и знакомства.

Лаборатория «Антихрупкость» стартовала на «Фарфор Сысерти» в апреле 2023 года, благодаря ей создаются новые виды посуды, а заводу помогают вернуться к жизни после убытков. Одной из самых популярных работ, сделанных в рамках лаборатории, стали кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Их презентация помогла заводу в наращивании объема производства.

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Команда лаборатории «Антихрупкость» и креативного кластера «На Заводе» запускает зимнюю арт-резиденцию в Сысерти (Свердловская область). Авторы проекта планируют вместе с художниками и дизайнерами создать предметы искусства, которые можно будет запустить в широкий тираж. «В декабре 2023 года мы предлагаем вам создать объекты тиражного искусства и коллекционного дизайна, вдохновившись темой новой резиденции „Вещь не в себе“. Авторы смогут не только создать актуальный дизайн или предмет искусства, но и заработать на этом», — заявляют организаторы на официальном сайте мероприятия. В результате лаборатории появится 40 паблик-арт объектов в историческом центре Сысерти на территории завода Турчаниновых-Соломирских. Авторы смогут жить в Сысерти или ездить туда на трансфере и питаться. Также будет предусмотрена неформальная и образовательная программа: экскурсии, лекции, погружение в контекст Сысерти и Урала, мини-вечеринки и знакомства. Лаборатория «Антихрупкость» стартовала на «Фарфор Сысерти» в апреле 2023 года, благодаря ей создаются новые виды посуды, а заводу помогают вернуться к жизни после убытков. Одной из самых популярных работ, сделанных в рамках лаборатории, стали кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Их презентация помогла заводу в наращивании объема производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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