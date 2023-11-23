Художники съедутся пожить в Сысерть, чтобы придумать, как заработать на искусстве

Команда лаборатории «Антихрупкость» и креативного кластера «На Заводе» запускает зимнюю арт-резиденцию в Сысерти (Свердловская область). Авторы проекта планируют вместе с художниками и дизайнерами создать предметы искусства, которые можно будет запустить в широкий тираж.
«В декабре 2023 года мы предлагаем вам создать объекты тиражного искусства и коллекционного дизайна, вдохновившись темой новой резиденции „Вещь не в себе“. Авторы смогут не только создать актуальный дизайн или предмет искусства, но и заработать на этом», — заявляют организаторы на официальном сайте мероприятия. В результате лаборатории появится 40 паблик-арт объектов в историческом центре Сысерти на территории завода Турчаниновых-Соломирских.
Авторы смогут жить в Сысерти или ездить туда на трансфере и питаться. Также будет предусмотрена неформальная и образовательная программа: экскурсии, лекции, погружение в контекст Сысерти и Урала, мини-вечеринки и знакомства.
Лаборатория «Антихрупкость» стартовала на «Фарфор Сысерти» в апреле 2023 года, благодаря ей создаются новые виды посуды, а заводу помогают вернуться к жизни после убытков. Одной из самых популярных работ, сделанных в рамках лаборатории, стали кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Их презентация помогла заводу в наращивании объема производства.
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