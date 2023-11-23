Пермяки раскупили билеты на концерт в поддержку Донбасса

В Перми вечером 24 ноября состоится благотворительный концерт в поддержку жителей и бойцов Донбасса. Как рассказали организаторы, на выступление в органном зале хора «Млада» и квартета «Каравай» билеты раскупили давно.
«Благодарим пермяков за проявленный интерес к мероприятию. Все билеты были проданы задолго до даты концерта», — сообщается на странице департамента культуры и молодежной политики мэрии Перми.
Все деньги, вырученные с продажи билетов, направят в помощь жителям и бойцам Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что хор «Млада» выступал перед участниками спецоперации в военном госпитале. Благотворительный концерт в поддержку Донбасса давали и пермская певица Инна Наговицына. Тогда собрали 240 тысяч рублей.
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