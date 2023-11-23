23 ноября 2023

Пермяки раскупили билеты на концерт в поддержку Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, своих не бросаем, митинг концерт, флаги, z знак
Деньги пойдут в помощь бойцам и жителям Донбасса Фото:

В Перми вечером 24 ноября состоится благотворительный концерт в поддержку жителей и бойцов Донбасса. Как рассказали организаторы, на выступление в органном зале хора «Млада» и квартета «Каравай» билеты раскупили давно.

«Благодарим пермяков за проявленный интерес к мероприятию. Все билеты были проданы задолго до даты концерта», — сообщается на странице департамента культуры и молодежной политики мэрии Перми.

Все деньги, вырученные с продажи билетов, направят в помощь жителям и бойцам Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что хор «Млада» выступал перед участниками спецоперации в военном госпитале. Благотворительный концерт в поддержку Донбасса давали и пермская певица Инна Наговицына. Тогда собрали 240 тысяч рублей.

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В Перми вечером 24 ноября состоится благотворительный концерт в поддержку жителей и бойцов Донбасса. Как рассказали организаторы, на выступление в органном зале хора «Млада» и квартета «Каравай» билеты раскупили давно. «Благодарим пермяков за проявленный интерес к мероприятию. Все билеты были проданы задолго до даты концерта», — сообщается на странице департамента культуры и молодежной политики мэрии Перми. Все деньги, вырученные с продажи билетов, направят в помощь жителям и бойцам Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что хор «Млада» выступал перед участниками спецоперации в военном госпитале. Благотворительный концерт в поддержку Донбасса давали и пермская певица Инна Наговицына. Тогда собрали 240 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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