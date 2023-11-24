Спасатели МЧС помогли курганцам, попавшим в ДТП (архивное фото)
Вечером 24 ноября в Кетовском округе (Курганская область) с дороги слетел и перевернулся легковой автомобиль с пассажирами рядом с деревней Логоушка. Информацию об этом опубликовала пресс-служба МЧС России по региону в Telegram.
«Спецназ МЧС помог водителю и пассажиркам, опрокинувшейся легковушки на повороте в деревню Логоушка. На месте работали 11 человек и 3 единицы техники СПСЧ им А. И Мамонтова и МПО Введенское», — говорится в посте.
По данным МЧС, спасатели поставили автомобиль на колеса и отключили аккумуляторную батарею. Они оказали психологическую помощь водителю и двум пассажиркам, которые отделались легкими ушибами.
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