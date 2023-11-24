Под Курганом с дороги слетел и перевернулся легковой автомобиль. Видео

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Презентация новой техники МЧС на площади Ленина. Курган, мчс, сотрудники мчс, мчс курган
Спасатели МЧС помогли курганцам, попавшим в ДТП (архивное фото) Фото:

Вечером 24 ноября в Кетовском округе (Курганская область) с дороги слетел и перевернулся легковой автомобиль с пассажирами рядом с деревней Логоушка. Информацию об этом опубликовала пресс-служба МЧС России по региону в Telegram.

«Спецназ МЧС помог водителю и пассажиркам, опрокинувшейся легковушки на повороте в деревню Логоушка. На месте работали 11 человек и 3 единицы техники СПСЧ им А. И Мамонтова и МПО Введенское», — говорится в посте.

По данным МЧС, спасатели поставили автомобиль на колеса и отключили аккумуляторную батарею. Они оказали психологическую помощь водителю и двум пассажиркам, которые отделались легкими ушибами.

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Вечером 24 ноября в Кетовском округе (Курганская область) с дороги слетел и перевернулся легковой автомобиль с пассажирами рядом с деревней Логоушка. Информацию об этом опубликовала пресс-служба МЧС России по региону в Telegram. «Спецназ МЧС помог водителю и пассажиркам, опрокинувшейся легковушки на повороте в деревню Логоушка. На месте работали 11 человек и 3 единицы техники СПСЧ им А. И Мамонтова и МПО Введенское», — говорится в посте. По данным МЧС, спасатели поставили автомобиль на колеса и отключили аккумуляторную батарею. Они оказали психологическую помощь водителю и двум пассажиркам, которые отделались легкими ушибами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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