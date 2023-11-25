Бывший военный наблюдатель ООН раскрыл, в каких странах Россия следит за миром

Экс-дипломат Видакас: в миссиях ООН задействованы 72 российских миротворца

25 ноября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

С недавних пор российские миротворцы находятся и на Кипре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские миротворцы сейчас следят за ситуацией и возможным обострением военных конфликтов в Западной Сахаре, в Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, на Кипре, в Южном Судане и на Ближнем Востоке. Об этом URA.RU рассказал президент Межрегиональной общественной организация ветеранов миротворческих миссий ООН, бывший военный наблюдатель ООН и старший дипломат в посольствах России в Судане и ОАЭ Юрий Видакас. Где сейчас находятся российские миротворцы Новость по теме Российские миротворцы помогли остановить конфликт в Карабахе «По состоянию на конец августа 2023 года, под флагом ООН служат 72 российских миротворца. Они находятся в Западной Сахаре (11 военных наблюдателей, в том числе четыре женщины), Центральноафриканской Республике (13 миротворцев), Демократической Республике Конго (17 миротворцев). Сравнительно недавно мы стали участвовать в миссии на Кипре. Там работают семь наших миротворцев. Миссия ООН в Южном Судане — 19 миротворцев. Анклав Абьей — один. И четыре сейчас участвуют в миссии на Ближнем Востоке, с которого и начиналась в 1973 году история участия СССР и России в операциях ООН по поддержанию мира», — объяснил Юрий Видакас. Сколько российских миротворцев прошло через миссии ООН Президент Межрегиональной общественной организация ветеранов миротворческих миссий ООН напомнил, что за 50 лет Россия отправила на урегулирования конфликтов 4,5 тысячи военных и полицейских. «По нашим оценкам, с 1973 года и по настоящее время прошли через миссии ООН свыше 4,5 тысячи миротворцев. Наши офицеры приняли участие в 42 миротворческих операциях ООН по поддержанию мира из 72 проведенных», — отметил Видакас. Самое активное участие России в миссиях ООН Новость по теме Россия попала в тупик в Сирии из-за ООН По словам собеседника агентства, больше всего миротворцев Россия направила в 1990-е годы. «В 1990-е годы было масштабное подключение России к миротворчеству ООН. В 1992 году РФ направила порядка 1056 военных. Это довольно большая цифра. Среди них было 36 военных наблюдателей, 36 полицейских и 886 — это военный контингент (речь идет о территории бывшей Югославии). С этого года начали принимать участие в миротворческих миссиях и полицейские. Прошло их за этот период порядка 700 человек. В 2017 году впервые в России была начата подготовка женщин в качестве военных наблюдателей ООН. Это большой прорыв. Отвечает всем современным гендерным тенденциям в ООН», — добавил он. Где проходят подготовку российские миротворцы Почтовые марки в честь 50-летия российского миротворческого движения Фото: архив Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Дипломат подчеркнул, что российские миротворцы проходят сейчас обучение в Наро-Фоминске. «Подготовка на высших офицерских курсах „Выстрел“ началась в 1975 году. С тех пор там готовили военных наблюдателей. Несколько лет назад все было перенесено в Наро-Фоминск. Эти структуры сертифицированные. Полицейские для миротворческих миссий проходят обучение в Домодедово», — заметил Видакас. Первая группа советских военных наблюдателей ООН в составе 36 офицеров была направлена на Ближний Восток 25 ноября 1973 года. К 50-летию с начала участия российских миротворцев в операциях ООН Межрегиональная общественная организация ветеранов миротворческих миссий ООН инициировала создание и выпуск юбилейной почтовой марки и конверта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские миротворцы сейчас следят за ситуацией и возможным обострением военных конфликтов в Западной Сахаре, в Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, на Кипре, в Южном Судане и на Ближнем Востоке. Об этом URA.RU рассказал президент Межрегиональной общественной организация ветеранов миротворческих миссий ООН, бывший военный наблюдатель ООН и старший дипломат в посольствах России в Судане и ОАЭ Юрий Видакас. «По состоянию на конец августа 2023 года, под флагом ООН служат 72 российских миротворца. Они находятся в Западной Сахаре (11 военных наблюдателей, в том числе четыре женщины), Центральноафриканской Республике (13 миротворцев), Демократической Республике Конго (17 миротворцев). Сравнительно недавно мы стали участвовать в миссии на Кипре. Там работают семь наших миротворцев. Миссия ООН в Южном Судане — 19 миротворцев. Анклав Абьей — один. И четыре сейчас участвуют в миссии на Ближнем Востоке, с которого и начиналась в 1973 году история участия СССР и России в операциях ООН по поддержанию мира», — объяснил Юрий Видакас. Президент Межрегиональной общественной организация ветеранов миротворческих миссий ООН напомнил, что за 50 лет Россия отправила на урегулирования конфликтов 4,5 тысячи военных и полицейских. «По нашим оценкам, с 1973 года и по настоящее время прошли через миссии ООН свыше 4,5 тысячи миротворцев. Наши офицеры приняли участие в 42 миротворческих операциях ООН по поддержанию мира из 72 проведенных», — отметил Видакас. По словам собеседника агентства, больше всего миротворцев Россия направила в 1990-е годы. «В 1990-е годы было масштабное подключение России к миротворчеству ООН. В 1992 году РФ направила порядка 1056 военных. Это довольно большая цифра. Среди них было 36 военных наблюдателей, 36 полицейских и 886 — это военный контингент (речь идет о территории бывшей Югославии). С этого года начали принимать участие в миротворческих миссиях и полицейские. Прошло их за этот период порядка 700 человек. В 2017 году впервые в России была начата подготовка женщин в качестве военных наблюдателей ООН. Это большой прорыв. Отвечает всем современным гендерным тенденциям в ООН», — добавил он. Дипломат подчеркнул, что российские миротворцы проходят сейчас обучение в Наро-Фоминске. «Подготовка на высших офицерских курсах „Выстрел“ началась в 1975 году. С тех пор там готовили военных наблюдателей. Несколько лет назад все было перенесено в Наро-Фоминск. Эти структуры сертифицированные. Полицейские для миротворческих миссий проходят обучение в Домодедово», — заметил Видакас. Первая группа советских военных наблюдателей ООН в составе 36 офицеров была направлена на Ближний Восток 25 ноября 1973 года. К 50-летию с начала участия российских миротворцев в операциях ООН Межрегиональная общественная организация ветеранов миротворческих миссий ООН инициировала создание и выпуск юбилейной почтовой марки и конверта.