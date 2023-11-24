24 ноября 2023
23 ноября 2023

В ЯНАО на пять часов задержан рейс «Аэрофлота» в Москву. Скрин

В ЯНАО на пять часов задержан рейс «Аэрофлота» в Москву. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, аэрофлот, самолет
Самолет «Аэрофлота» из Нового Уренгоя отправится в Москву с опозданием Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) на пять часов задержан рейс «Аэрофлота» SU-1523 до Москвы. Информация об этом появилась на онлайн-табло уренгойского аэропорта.

«Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 25 ноября из Нового Уренгоя в Москву в 09:00. Время прибытия: 10:50. Задерживается. Посадка 25 ноября, 15:35—15:55», — указано на онлайн-табло уренгойской авиагавани.

В Екатеринбурге 25 ноября задержали рейс WZ-1075 авиакомпании RedWings в Барнаул. Борт RRJ-95LR должен был вылететь в 03:40 по местному времени. Однако время вылета перенесли на 06:00.

Московский рейс «Аэрофлота» задержан в Новом Уренгое более чем на пять часов
Московский рейс «Аэрофлота» задержан в Новом Уренгое более чем на пять часов

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) на пять часов задержан рейс «Аэрофлота» SU-1523 до Москвы. Информация об этом появилась на онлайн-табло уренгойского аэропорта. «Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 25 ноября из Нового Уренгоя в Москву в 09:00. Время прибытия: 10:50. Задерживается. Посадка 25 ноября, 15:35—15:55», — указано на онлайн-табло уренгойской авиагавани. В Екатеринбурге 25 ноября задержали рейс WZ-1075 авиакомпании RedWings в Барнаул. Борт RRJ-95LR должен был вылететь в 03:40 по местному времени. Однако время вылета перенесли на 06:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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