В ЯНАО на пять часов задержан рейс «Аэрофлота» в Москву. Скрин

В ЯНАО на пять часов задержан рейс «Аэрофлота» в Москву. Скрин

25 ноября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Самолет «Аэрофлота» из Нового Уренгоя отправится в Москву с опозданием Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) на пять часов задержан рейс «Аэрофлота» SU-1523 до Москвы. Информация об этом появилась на онлайн-табло уренгойского аэропорта. «Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 25 ноября из Нового Уренгоя в Москву в 09:00. Время прибытия: 10:50. Задерживается. Посадка 25 ноября, 15:35—15:55», — указано на онлайн-табло уренгойской авиагавани. В Екатеринбурге 25 ноября задержали рейс WZ-1075 авиакомпании RedWings в Барнаул. Борт RRJ-95LR должен был вылететь в 03:40 по местному времени. Однако время вылета перенесли на 06:00. Московский рейс «Аэрофлота» задержан в Новом Уренгое более чем на пять часов Сайт аэропорта Новый Уренгой

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) на пять часов задержан рейс «Аэрофлота» SU-1523 до Москвы. Информация об этом появилась на онлайн-табло уренгойского аэропорта. «Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 25 ноября из Нового Уренгоя в Москву в 09:00. Время прибытия: 10:50. Задерживается. Посадка 25 ноября, 15:35—15:55», — указано на онлайн-табло уренгойской авиагавани. В Екатеринбурге 25 ноября задержали рейс WZ-1075 авиакомпании RedWings в Барнаул. Борт RRJ-95LR должен был вылететь в 03:40 по местному времени. Однако время вылета перенесли на 06:00.