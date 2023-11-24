Самолет «Аэрофлота» из Нового Уренгоя отправится в Москву с опозданием
В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) на пять часов задержан рейс «Аэрофлота» SU-1523 до Москвы. Информация об этом появилась на онлайн-табло уренгойского аэропорта.
«Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 25 ноября из Нового Уренгоя в Москву в 09:00. Время прибытия: 10:50. Задерживается. Посадка 25 ноября, 15:35—15:55», — указано на онлайн-табло уренгойской авиагавани.
В Екатеринбурге 25 ноября задержали рейс WZ-1075 авиакомпании RedWings в Барнаул. Борт RRJ-95LR должен был вылететь в 03:40 по местному времени. Однако время вылета перенесли на 06:00.
Московский рейс «Аэрофлота» задержан в Новом Уренгое более чем на пять часов
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!