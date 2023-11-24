В ГИБДД раскрыли подробности ДТП в Нижнем Тагиле, которое устроил снегоуборщик

В Нижнем Тагиле в ДТП со снегоуборщиком пострадали два ребенка

25 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле водитель погрузчика-экскаватора превысил скорость, из-за чего совершил ДТП с автомобилем Shkoda. В результате аварии девочки 12 и 15 лет, находившиеся в салоне иномарки, получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Водитель погрузчика- экскаватора JCB 40-летний мужчина, двигаясь с небезопасной скоростью, допустил столкновение с впереди стоящим в попутном направлении автомобилем Shkoda Fabia, под управлением 43-летней женщины. Два несовершеннолетних пассажира? иномарки, девочки 12 и 15 лет, получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи, отпущены домой», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Погрузчик объяснил, что направлялся расчищать территорию от снега, увидев легковушку, которая остановилась перед главной дорогой, предпринял меры торможения, но остановить транспорт не смог. В отношении мужчины составлены административные материалы. По факту ДТП проводится административное расследование. Авария произошла на перекрестке улиц Горошникова — Пархоменко. Позже на перекрестке образовался затор. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и МЧС.

В Нижнем Тагиле водитель погрузчика-экскаватора превысил скорость, из-за чего совершил ДТП с автомобилем Shkoda. В результате аварии девочки 12 и 15 лет, находившиеся в салоне иномарки, получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Водитель погрузчика- экскаватора JCB 40-летний мужчина, двигаясь с небезопасной скоростью, допустил столкновение с впереди стоящим в попутном направлении автомобилем Shkoda Fabia, под управлением 43-летней женщины. Два несовершеннолетних пассажира? иномарки, девочки 12 и 15 лет, получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи, отпущены домой», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Погрузчик объяснил, что направлялся расчищать территорию от снега, увидев легковушку, которая остановилась перед главной дорогой, предпринял меры торможения, но остановить транспорт не смог. В отношении мужчины составлены административные материалы. По факту ДТП проводится административное расследование. Авария произошла на перекрестке улиц Горошникова — Пархоменко. Позже на перекрестке образовался затор. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и МЧС.