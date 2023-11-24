24 ноября 2023

В ГИБДД раскрыли подробности ДТП в Нижнем Тагиле, которое устроил снегоуборщик

В Нижнем Тагиле в ДТП со снегоуборщиком пострадали два ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки Фото:

В Нижнем Тагиле водитель погрузчика-экскаватора превысил скорость, из-за чего совершил ДТП с автомобилем Shkoda. В результате аварии девочки 12 и 15 лет, находившиеся в салоне иномарки, получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Водитель погрузчика- экскаватора JCB 40-летний мужчина, двигаясь с небезопасной скоростью, допустил столкновение с впереди стоящим в попутном направлении автомобилем Shkoda Fabia, под управлением 43-летней женщины. Два несовершеннолетних пассажира? иномарки, девочки 12 и 15 лет, получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи, отпущены домой», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Погрузчик объяснил, что направлялся расчищать территорию от снега, увидев легковушку, которая остановилась перед главной дорогой, предпринял меры торможения, но остановить транспорт не смог. В отношении мужчины составлены административные материалы. По факту ДТП проводится административное расследование.

Авария произошла на перекрестке улиц Горошникова — Пархоменко. Позже на перекрестке образовался затор. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и МЧС.

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В Нижнем Тагиле водитель погрузчика-экскаватора превысил скорость, из-за чего совершил ДТП с автомобилем Shkoda. В результате аварии девочки 12 и 15 лет, находившиеся в салоне иномарки, получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Водитель погрузчика- экскаватора JCB 40-летний мужчина, двигаясь с небезопасной скоростью, допустил столкновение с впереди стоящим в попутном направлении автомобилем Shkoda Fabia, под управлением 43-летней женщины. Два несовершеннолетних пассажира? иномарки, девочки 12 и 15 лет, получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи, отпущены домой», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Погрузчик объяснил, что направлялся расчищать территорию от снега, увидев легковушку, которая остановилась перед главной дорогой, предпринял меры торможения, но остановить транспорт не смог. В отношении мужчины составлены административные материалы. По факту ДТП проводится административное расследование. Авария произошла на перекрестке улиц Горошникова — Пархоменко. Позже на перекрестке образовался затор. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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